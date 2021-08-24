阿富汗局勢｜塔利班警告撤軍勿逾期　沙利文：每天都與組織接觸

針對美國是否延長8月31日從阿富汗撤軍最後期限的問題，美國國家安全顧問沙利文（Jake Sullivan）在白宮新聞發布會上做出最新回應。



2021年8月22日，美國總統拜登在白宮發表講話。（AP）

在8月23日的白宮新聞發布會上，美國家安全顧問沙利文表示，美國正與塔利班密切合作，爭取在美國總統拜登（Joe Biden）8月31日撤軍的最後期限之前，將數萬人撤離喀布爾機場。

沙利文在白宮對記者說：「我們正在與塔利班進行接觸，就喀布爾目前正在發生的每一個方面進行磋商。」

沙利文說，這種協調每天都在「通過政治和安全渠道」進行，但他拒絕詳細說明。

沙利文辯解說，無論在任何時候撤軍，都不可避免地會出現一些混亂。

他說，儘管如此，「我們相信，從現在到（8月）31日，我們有時間讓任何想要從阿富汗撤軍的美國人撤離。」

圖為2021年8月17日，美國國家安全顧問沙利文於白宮出席記者會。（AP）

沙利文說：「拜登總統相信我們正在取得實質性進展。」

對於是否延長8月31日的撤軍最後期限，沙利文回應說，拜登正在「逐日考慮，並將隨着我們的行動做出決定」。

沙利文還告訴記者，美國打算繼續在阿富汗反恐，但不需要為此在阿富汗長期駐軍。

沙利文在白宮新聞發布會上說：「美國的反恐能力已經進化到，我們無需在阿富汗保留成千上萬名軍人即可壓制威脅的程度……我們正打算在阿富汗展開這樣的行動。」