美國擬拋售2,000萬桶戰略石油儲備　7年來最多

隨着新冠肺炎疫情捲土重來、燃料需求前景開始變得黯淡，美國打算趁着原油價格維持高位之際，向市場大規模拋售戰略原油儲備，規模達2014年以來最高。



中國財聯社8月24日報道，美國能源部23日宣布計劃從戰略石油儲備中出售至多2000萬桶石油，是三個多月前的兩倍。這些石油將於四季度交付，屆時美國市場對汽油和其他燃料的需求通常會下降，煉油廠會減緩石油購買速度，並關閉設備進行維修和保養。

在美國宣布計劃之前，國際原油價格已經從7月的六年半高位下跌了15%，因為德爾塔變種病毒的擴散再次威脅到經濟復甦。包括貝萊德、高盛、傑富瑞等公司都推遲讓員工重返辦公室的計劃。

但全球知名能源諮詢顧問公司伍德麥肯茲（Wood Mackenzie）認為，美國的原油出售計劃不會有太大問題，因為當前原油產量還沒有完全趕上需求。市場在第四季度仍將處於供需失衡狀態，從美國戰略儲備中釋放的2000萬桶石油應該會被市場吸收。

美國能源部數據顯示，美國原油戰略儲備創建於1975年，截至8月13日，美國共儲存了6.21億桶戰略石油。

上周（8月16日當周）WTI原油下挫近9%，以5月20日以來的最低水平收盤，創下去年10月以來最差周度表現。但在周一樂觀情緒帶動下，WTI原油日內漲幅一度擴大至6%至66美元上方。

機構認為，雖然疫情捲土重來導致宏觀背景趨於黯淡，但原油市場仍將維持強勁。

德商銀行的分析師指出，「我們認為上周的價格疲軟過度，它與市場參與者的心理有更大關係，而不是與任何基本數據的惡化有關。」

高盛亦表示贊同，多項宏觀不利因素正在掩蓋原油和大宗商品普遍看漲的背景。該公司周一在給客户信中寫道，「我們相信穩步收緊的商品基本面將戰勝這些宏觀趨勢，把原油和金屬等許多市場推到本周期的新高。」