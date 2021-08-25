《華盛頓郵報》刊登中國駐美使館來信　信件內容惹關注

當地時間8月23日，美國《華盛頓郵報》選登了部分中國駐美國大使館發言人劉鵬宇的來信。這封信函駁斥了該報鼓譟抵制北京冬奧會，以及對中國內政及人權問題的抹黑和炒作，引發外界關注。



《華盛頓郵報》紙質版刊登劉鵬宇部分信函內容。（中國駐美大使館）

據中國駐美國大使館8月24日消息，劉鵬宇的這封信函是在8月11日發出的，旨在回擊8月10日《華盛頓郵報》編委會發表社論炒作涉華問題。

《華盛頓郵報》這篇文章稱，儘管東京奧運會的舉辦遭受了很多非議乃至抗議，但這些現象的存在正是日本「民主和自由」的體現。

隨後，社論開始宣稱起涉台、涉疆等中國內政問題，還在人權和新冠溯源問題上對華施壓。

社論稱，雖然中國不會讓反對北京冬奧會的聲音出現，但美國和其他民主國家以及媒體，仍然需要在北京冬奧會上發出「譴責」，而不應該僅僅報道冬奧會的積極訊息。

針對這篇社論，劉鵬宇次日即致函《華盛頓郵報》進行反駁。

全文如下（加粗內容為《華盛頓郵報》選登部分）：

你報8月10日刊發的社論「讚頌體育而不是獨裁」（Celebrate Sports, Not Dictatorship）一文，充斥着涉華虛假訊息，字裏行間流露出頤指氣使的傲慢與偏見。作為中國駐美國使館發言人，我深感有必要做出回應，以正視聽。

首先，國際權威機構民調顯示，中國民眾對中國政府的滿意度連年超過90%。中國人民選擇的、已經被證明是正確的道路，不是一兩家媒體和一些政客就能抹黑和否定的。其次，台灣、香港、新疆事務都是中國內部事務，中國的國家主權不容外部干涉，這是最基本的國際法準則。

在台灣問題上，中方堅定維護國家主權和領土完整的底線不容踐踏。美方應切實遵守一個中國原則和中美三個聯合公報規定，停止打「台灣牌」火中取栗。香港國安法使香港由亂及治，受到大多數香港民眾和外國在港企業的歡迎。攻佔國會山在美國被認為是「叛亂」、「國內恐怖主義」，為何同樣的暴亂行徑在香港就成了你們口中的「民主」「自由」？所謂新疆存在「種族滅絕」是美國一些政客編造的世紀之謊，已被事實反覆證偽。

如果你報編委會到過新疆，就會知道鼓吹這樣的謊言是多麼的荒唐，過去40年來，新疆維吾爾族人口從550萬增長到了1,280萬，人均壽命從30歲提高到了72歲，請問世界上有這樣的「種族滅絕」嗎？在疫情溯源問題上，我們反對政治化、污名化舉動，反對搞「有罪推定」，支持世衛組織以科學和事實為基礎，儘早在全球多地開展公開、公正、透明的溯源調查，早日還原真相，包括2019年11月前在美出現的病例。

說到人權，眾所周知，美國在伊拉克和敍利亞製造了大規模的人道主義危機和人權災難，在美國內也普遍存在侵犯人權行為。按照你報的邏輯，美國是否有舉辦奧運會的資格？

當前北京冬奧會各項籌備工作進展順利，我們有信心與各方一道，將2022年北京冬奧會辦成一屆簡約、安全、精彩的奧運盛會。你報呼籲的所謂「抵制」，實則是以無知和反智綁架各國運動員和企業，以犧牲他們的利益為代價抹黑攻擊中國。真正要抵制的，是以「人權」為幌子、將奧林匹克運動政治化的行為。

近期，美加等國抵制北京冬奧情緒高漲。中國外長王毅8月19日對此回應稱，一段時間以來，國際社會頻現「泛政治化」傾向。有人甚至將體育「政治化」，鼓譟「抵制」北京冬奧會，這嚴重違反奧林匹克憲章和運動員權益。「更團結」成為奧林匹克精神的新內容，體現出奧林匹克事業的正確方向。