阿富汗局勢︱網紅落入塔利班手中無懼色　臨死前神態自若繼續嘲笑

本名為穆罕默德（Nazar Mohammad）的阿富汗網紅，因在網上大開塔利班玩笑7月底被捕。影片揭露穆罕默德當時被2名塔利班押在汽車後座，即便他面臨生死交關時刻仍不改本色，繼續嘲弄塔利班，最後不僅被搧巴掌還被射殺而亡。
塔利班起先不承認這是他們所為，後來證實影片中坐在穆罕默德2側男子是塔利班。塔利班並表示後續將開庭審理這2名嫌疑人（點擊放大瀏覽）▼▼▼
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塔利班稱穆罕默德曾任阿富汗國家警察，還曾殺害塔利班成員，但他不該被立即處死，而應該經由塔利班的法庭審判。
報導指出，穆罕默德以粗鄙的歌曲、笑話、肢體表演聞名該國，並常在內容中揶揄塔利班，加上他是前阿富汗國家警察，使他成為復仇殺害的對象，而穆罕默德之死也加深當地民眾對塔利班報復殺戮的擔憂。
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【本文獲「聯合新聞網」授權轉載。】