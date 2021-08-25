黑幫堂主判死日本首次　工藤會老大指使部下殺人襲警「手不沾血」

日本福岡地方法院8月24日裁決，認定九州黑社會「工藤會」堂主，現年74歲的野村悟，教唆殺人及傷人罪成，判處死刑。野村過未曾在案中親自動手，亦未直接參與，但同被判死刑，事件亦成為日本首宗黑社會堂主被捕後判死的案例。



裁決在日本福岡地方法院頒下。案情指工藤會成員在1998年至2014年間4宗重大犯罪，包括槍殺當地漁業合作社負責人，襲擊前警官、護士及牙醫致重傷。

案件指控為1998年至2014年的4宗殺傷事件，工藤會犯罪當然不僅於此。（日本FNN電視Youtube截圖）

法院認定野村悟作為最高指揮，命令手下犯案，以謀利目的襲擊及殺害一般市民，罪大惡極，因此判處死刑。同案工藤會第二把手，65歲的田上不美夫判處無期徒刑。

工藤會是以北九州地區為根據地的黑社會社團，自1980年代至2010年間，工藤會的暴力事件未曾止息。除判案中的4宗犯罪，工藤會還曾針對反黑社會團體成員施行襲擊，向公司投擲燃燒彈、爆炸物等。

在2000年，工藤會成員多次向當時仍為國會議員的前首相安倍晉三，為於山口縣下關市的事務所投擲燃燒彈。

因其多次犯下暴力事件，工藤會被警方指定為「極惡組織」，甚至在2014年遭美國點名「日本最險惡的犯罪集團」，成為制裁對象。