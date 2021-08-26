韓國會委員會通過修例　禁止谷歌蘋果強行向開發者抽傭

韓國國會法制司法委員會8月25日投票建議修改一項法律，禁止谷歌和蘋果公司對應用程序內的購買行為強行向軟件開發商收取佣金。韓國是全球首個做出此類限制的主要經濟體。



蘋果和谷歌公司都受到來自全球的批評，因為他們要求軟件開發商，只要使用他們的應用商店，就必須使用他們自家的支付系統，以此向軟件開發商收取高達30%的佣金。

蘋果公司8月24日發表聲明稱，韓國的這項修正案削弱隱私保護，如果用户從其他渠道購買數碼產品，他們會有受騙的風險。

谷歌公共政策高級主管懷特（Wilson White）也回應稱，此次法律修改過於倉促，韓國未仔細考慮立法對韓國用户和軟件開發商的負面影響。

專家指出，應用商店的運營商完全可以通過與開發商和其他公司合作來確保支付安全，不一定必須使用自家的支付系統。並非只有谷歌和蘋果才能開發出安全的支付系統。

根據韓國國會的紀錄，修正案禁止具有市場主導地位的應用商店運營商強制要求內容提供商使用自家的支付系統，也禁止運營商以不正當手段從應用市場刪除手機內容。修正案還允許韓國政府調查應用市場運營商，調解應用市場內有關支付、取消和退款的糾紛。

國會原定同日進行全院表決。但路透社報道，投票押後至8月30日舉行。