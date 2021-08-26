阿富汗局勢丨法國：8月27日晚後不能從喀布爾機場撤人

法國總理卡斯泰（Jean Castex）8月26日向盧森堡廣播電視台-法國台稱，美軍及西方盟友的撤軍期限是31日，法國在27日晚後，不能從阿富汗首都喀布爾（Kabul）的機場撤人。



法國自上週開始行動以來，已撤離逾2,000名阿富汗人及100名法國人。

武裝組織塔利班8月15日掌控阿富汗後，大批民眾想逃到國外並湧往機場，嘗試登上撤離班機。

從社交網絡獲得的圖片顯示，阿富汗民眾8月25日在喀布爾的機場外等候。（Reuters）

美、英8月25日先後呼籲仍在機場外、等待入內的公民離開，警告稱當地恐怖分子「ISIS呼羅珊組織」（ISIS-K）將在機場外發動襲擊。澳洲亦作出類似呼籲。

澳洲26日早上警告稱，人們如未進入機場內，勿走近喀布爾機場，稱塔利班對那些嘗試入內者施行暴力的威脅，是正在增加。

英美雖已發出警告，但英國政府稱機場仍有很多人。

英國武裝部隊部長希佩（James Heappey）26日向英國廣播公司（BBC）稱，有「非常、非常可信」的報告稱機場將發生襲擊，甚至可能在「數小時內」發生。一名華府高層向美國霍士新聞（Fox News）證實有關報告，指ISIS-K在過去24小時內發生汽車或自殺式炸彈襲擊的機會「很有可能大於不可能」。

路透社26日稱，一名匿名的北約（NATO）成員國外交官同日在喀布爾表示，塔利班骨幹成員已承諾保證機場安全，但不能忽視ISIS-K那迫在眉睫威脅。