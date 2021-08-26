阿富汗局勢．最新｜喀布爾連環恐襲增至110死　機場東門再傳槍聲

阿富汗喀布爾機場外面8月26日發生兩次爆炸，疑為自殺式襲擊，其後再發生2次爆炸。案中死亡人數已超過100人，當中包括兒童、13名美軍和72名阿富汗人。是次襲擊是美國在阿富汗駐軍自2011年8月以來，美軍在阿富汗死傷最多的一天。香港01將持續更新，與讀者一同緊貼最新消息。



聯合國組織憂增加50萬難民

聯合國難民署8月27日表示，在最壞的情況下，未來4個月可能會增加50萬名新的阿富汗難民。

俄媒：機場東門再傳槍聲

【19:49】俄羅斯衛星通訊社報道，在喀布爾機場東門入口一帶，再發生槍擊事件。

日本：繼續在阿富汗撤僑

【19:19】日本內閣官房長官加藤勝信表示，自衛隊在阿富汗的撤僑活動將繼續，「我們將與美國等合作，繼續努力實現安全撤僑。」

恢復撤離航班

【19:02】央視新聞引述阿富汗傳媒《赫拉特時報》報道，喀布爾機場的撤離航班已於當地時間8月27日早晨恢復，並已經進行數次軍機飛行。

升至110死

【17:12】半島電視台（Al Jazeera）駐阿富汗團隊報道，至少有110人在喀布爾機場外發生的兩場爆炸中喪生，其中包括13名美國士兵。

報道稱，協助撤走阿富汗人的美軍正準備迎接更多的襲擊。

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中國：強烈譴責襲擊事件

【15:59】中國8月27日表示強烈譴責喀布爾機場襲擊事件，希望各方團體會採取有效措施，確保順利過渡。

外交部發言人趙立堅在例行記者會說，中國還未收到任何公民受傷的報告。

【15:08】瓦爾達克省（Wardak）Maidan Shar市的女市長加法里（Zarifa Ghafari）向英國廣播公司講述自己和家人逃往德國的經過。

她8月18日與家人乘車前往喀布爾機場，途中躲藏在司機腳踏位置，每次經過塔利班檢查站時，都盡力掩藏自己，在到達機場時，到處都是塔利班的戰士。所幸的是，眾人在土耳其駐喀布爾大使的幫助下成功登機，前往伊斯坦布爾（Istanbul），再轉飛德國。

延伸閱讀：阿富汗局勢｜塔利班傳槍殺平民 最年輕女市長：坐等被殺

【14:47】英國國防大臣華萊士（Ben Wallace）8月27日向天空新聞電視台（Sky News）表示，英國在阿富汗的工作已進入「最後數小時」，目前英國已經關閉巴倫酒店、處理中心及機場「阿比門」（Abbey Gate）附近的閘口。在8月26日的連環恐襲事件中，巴倫酒店及「阿比門」附近均為發生爆炸的地點。

【12:35】根據當地醫院及塔利班官員稱，是次襲擊平民死亡人數增至72人。

【11:02】塔利班官員稱，喀布爾機場外遇難的60名阿富汗人中，至少28人是塔利班成員。

【09:23】美國白宮宣布，將降半旗至30日晚，以向遇難者致哀。

白宮發言人普薩基（Jen Psaki）回應有共和黨人要求拜登辭職時稱：「這是12名美國軍隊成員（現增至13死）在恐怖分子手中失去生命的一天，不是（討論）政治的一天，我們希望所有美國人，不論他們是否當選，都與我們一起履行承諾，去打擊並殺死那些居住在任何地方的恐怖分子，追悼逝世的軍人，才是這天的意義」。

【07:00】美國中央司令部表示，美軍死亡人數增至13人，受傷人數為18人。

【06:18】白宮新聞秘書普薩基（Jen Psaki）出席記者會時表示，撤走美國人的承諾沒有期限，同時8月31日前撤軍的時間表未有改變，美國總統拜登（Joe Biden）也從未考慮修改期限。她提到，有需要與塔利班合作繼續撤離行動。

【06:07】拜登回應襲擊事件。他向策動襲擊的人表示，「我們不會原諒，我們不會忘記，我們將找到你們，並要你們付出代價」。他指，將繼續進行撤離行動，並已經下令制定計劃打擊ISIS-K。他重申，不認為撤軍決定錯誤。

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【05:21】央視引述阿富汗衞生部消息稱，是次連環恐襲死亡人數增至90人。

【04:49】ISIS「官方通訊社」阿馬克新聞社（Amaq News Agency）在其Telegram頻道稱，一位名為Abdul Rahman al-Logari的人「在喀布爾機場附近進行殉教的行動」。

【04:44】阿富汗首都喀布爾機場附近發生連環恐襲後，市內至少發生7次爆炸。印度聯合新聞社（United News of India）27日引述一些報道稱，這是美軍在撤出阿富汗之前，對其持有的武器及彈藥進行銷毀。

塔利班在阿富汗首都喀布爾巡邏（請點擊圖集瀏覽）：

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【04:40】拜登會在香港時間早上5時發表講話。

【04:37】一名塔利班發言人確認，此前有阿富汗及外國報道稱喀布爾發生第3次爆炸，其實是美軍在摧毀他們的彈藥。

【04:21】美軍中央司令部司令麥肯齊（Kenneth McKenzie）稱，美國已準備對發動襲擊的人採取行動。

【04:03】美國《華爾街日報》引述美國官員稱，是次襲擊由極端組織ISIS-K發動。

【04:00】美國前總統特朗普（Donald Trump）發聲明稱，喀布爾的悲劇從不應被允許發生。

【03:45】法媒職員稱，在喀布爾市內再聽到爆炸聲。

【03:27】英國天空新聞台稱，極端組織ISIS通過其Telegram賬戶稱，就機場外發生的襲擊承認責任。

【03:10】2名美國官員以及1名知情人士向美國政治新聞網站Politico稱，發生在阿比門（Abbey gate）的襲擊，時間是當地時間下午5時（香港時間同日晚上8時30分）。Politico引述2名消息人士稱，爆炸發生不久，美國便開火還擊。而北約部隊被下令即時離開。他們稱，是一名身穿炸彈背心的武裝分子施襲。

【03:09】兩名美國官員向美國政治新聞網站Politico稱，是極端組織ISIS發動襲擊。

【02:40】美國官員稱，美軍死亡人數增至12人，其中11人是海軍陸戰隊成員，1人是海軍醫療兵。

【02:18】俄羅斯衛星通訊社報道，喀布爾機場再傳出爆炸聲。

A third explosion has been heard in the city of Kabul just a short while back. #Afghanistan — Anas Mallick (@AnasMallick) August 26, 2021

【02:11】霍士新聞報道，最少10名美國海軍陸戰隊成員和軍人死亡。

【02:05】挪威外交大臣表示，已經不可能繼續撤走身處喀布爾的挪威公民，宣布停止撤離行動。

【01:49】德國宣布結束其撤走任務。德國防長卡倫鮑爾（Annegret Kramp-Karrenbauer ）稱這宗襲擊已表明，延長行動已是不可能。她稱這是由於當地實際情況，以及塔利班不容忍外國部隊遲過8月31日撤出。

她稱德國已撤走來自至少54國的5,347人，包括逾4,000阿富汗人。

【01:44】最新消息稱，機場外是一名「人肉炸彈」將身上炸彈引爆，另一名襲擊者向人群開槍。

【01:42】美國《紐約時報》稱，案中至少40人死亡、120人受傷。

【01:33】塔利班組織發聲明稱，發生爆炸的地點是由美國負責保安的。

【01:21】五角大樓發言人表示，多名美軍於爆炸死亡，多名美軍受傷。據稱，至少4名美國海軍陸戰隊成員死亡。

【01:13】英國首相約翰遜（Boris Johnson）表示，英國將繼續進行撤離行動。德國總理默克爾（Angela Merkel）則稱，將繼續協助想離開阿富汗的人。

【01:09】塔利班官員表示，機場的襲擊是恐怖主義行為，整個世界都應該譴責，並歸咎於外國部隊，指因為他們身處國內，引來襲擊。

【00:30】英國表示，已經向航空公司發出通告，避免飛越阿富汗2.5萬呎以下的領空。

Following the shocking scenes in Afghanistan today, I have issued a NOTAM (Notice to Aviation) further advising airlines to avoid Afghan airspace under 25,000ft. We will continue to keep this under review. — Rt Hon Grant Shapps MP (@grantshapps) August 26, 2021

【00:25】美國官員表示，擔心喀布爾機場將進一步發生襲擊。

【00:14】白宮表示，美國總統拜登（Joe Biden）與國家安全團隊的會面已經結束。

【23:50】路透社引述一位知悉國會簡報的人士報道，美國官員強烈認為ISIS-K為襲擊的幕後主謀。第二名知悉情報活動的人士則稱，美國政府雖然仍然正在調查事件，但攻擊有ISIS-K的「所有特徵」。

【23:50】路透社引述知情人士報道，白宮未有跡象顯示拜登有意更改8月31日完成撤軍的計劃。

【23:40】北約秘書長斯托爾滕貝格（Jens Stoltenberg）發文譴責喀布爾機場外面發生的恐怖襲擊。

【23:38】喀布爾的醫院稱目前有約60名傷者因為爆炸送院。

🔴 Around 60 patients wounded in airport attack have arrived at our #Kabul Surgical Centre so far. #KabulAirport #Afghanistan — EMERGENCY (English) (@emergency_ngo) August 26, 2021

【23:36】路透社引述美國官員稱，最多有5名美軍受傷。

【23:22】目前正在訪問愛爾蘭的法國總統馬克龍（Emmanuel Macron）表示，正在與塔利班討論撤離行動。他稱，未能保證法國能夠成功從阿富汗撤走民眾。

【23:17】美國國防部發言人柯比（John Kirby）稱，阿比門（Abbey Gate）的爆炸導致美國和平民傷亡。附近的巴倫酒店（Baron Hotel）同樣發生爆炸。

阿比門是前往國際機場的主要通道。

We can confirm that the explosion at the Abbey Gate was the result of a complex attack that resulted in a number of US & civilian casualties. We can also confirm at least one other explosion at or near the Baron Hotel, a short distance from Abbey Gate. We will continue to update. — John Kirby (@PentagonPresSec) August 26, 2021

【23:17】黎明新聞頻道報道，有爆炸傷者送院。

یک انفجار در نزدیک میدان هوایی کابل رخ داده‌است. تاکنون چندین از زخمیان این رویداد، برای درمان به شفاخانه ایمرجنسی، انتقال یافته‌اند. pic.twitter.com/6EEJ1weBej — TOLOnews (@TOLOnews) August 26, 2021

【23:10】美國有線新聞網絡（CNN）報道，美國總統拜登目前身處白宮戰情室，聽取阿富汗局勢簡報。國防部長奧斯汀（Lloyd Austin）和國務卿布林肯（Antony Blinken）在場。