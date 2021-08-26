阿富汗局勢・最新：首都2度被炸　火箭彈殺童　美軍擊殺人肉炸彈

美國及盟友趕在8月31日限期前撤出阿富汗之際，喀布爾機場3天內兩度受襲，撤出行動危險倍增。香港01將持續更新，與讀者一同緊貼最新消息。



↑圖為8月29日爆炸發生後的現場情況↑

【01:20】美國中央司令部發言人厄本（Bill Urban）稱，美軍29日對一輛汽車進行一場自衛的、超視距的無人機空襲，消除極端組織ISIS-K對喀布爾國際機場的、迫在眉睫的威脅。

他有信心針對目標的襲擊是成功的，目標汽車被擊中後，再有一次大型爆炸發生，顯示車內有大量的爆炸品。

厄本稱正在評估可能導致的平民傷亡，但暫時未有資料。而美國對於未來的襲擊威脅保持警剔。

阿富汗局勢：圖為8月28日，美國海軍及海軍陸戰遠征隊成員在處理那些準備通過撤離控制中心的人。他們將進入喀布爾國際機場，並搭乘飛機離開。（Reuters）

【01:09】一名美國官員向美國有線新聞網絡（CNN） 稱，美軍無人機轟炸發生在一幢建築物旁。

CNN稱，暫時事件中被炸到的事汽車，是否被用來製成汽車炸彈，或它是否被用來運送「人肉炸彈」。美官向CNN稱，「它已上好貨並準備起行」。

一名國防部官員向CNN稱，初步報告顯示，無人機擊中一部汽車，內有數名「人肉炸彈」。較早時美軍司令部稱，美軍在喀布爾進行空襲，消除針對喀布爾國際機場的、迫在眉睫的威脅。

一度出現訊息短缺及混亂

【00:46】當地一度有訊息短缺以及混亂的情況。

現時外界已知的是，29日有一枚火箭彈落在喀布爾西北部一個住宅區，1名兒童死亡。此外美軍出動無人機轟炸「人肉炸彈」以及他們裝有爆炸品的汽車。

塔利班稱「火箭彈襲擊」與「美軍無人機空襲」是兩件獨立事件。惟美聯社及半島電視台均稱，當地目擊者說，喀布爾在29日僅發生過一次大型爆炸。

美國官員已向路透社稱，美軍已在喀布爾發動軍事襲擊，針對一輛可能用於自殺式炸彈襲擊的汽車。

阿富汗局勢：圖為8月28日，喀布爾國際機場外一名女子通過撤離檢查中心，並接受搜身。（Reuters）

美軍遺屬控訴拜登

【00:16】美國婦人麥科勒姆（Kathy McCollum）稱，是投票給拜登的人殺死她兒子。萊爾（Rylee）。他死於阿富汗喀布爾國際機場自殺式炸彈襲擊。

殉職美軍靈柩返國

【00:14】13名美軍8月26日死於阿富汗喀布爾國際機場自殺式炸彈襲擊。他們的靈柩29日較後時間運抵特拉華州（Delaware）的多佛空軍基地（Dover Air Force Base），總統拜登（Joe Biden）已抵達當地準備，並將與殉職美軍的遺屬見面。

↑以上為8月30日最新消息↑

【23:53】戰火恐蔓延鄰國之虞。巴基斯坦軍方稱，2名士兵死於來自阿富汗境內的炮火。

【23:49】俄衛網29日稱，美軍在出動無人機襲擊多名「ISIS呼羅珊組織」武裝分子時，亦殺死6人，包括4名兒童。俄衛網稱，空襲發生前，那些「人肉炸彈」正在前往機場途中，車上也裝有炸彈。

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喀布爾機場附近29日再次發生爆炸，俄衛網稱相信爆炸是由火箭彈引起。它擊中機場附近一幢住宅大樓，殺死至少2人，另有3人受傷。塔利班則指出，美軍同日發動空襲，阻止喀布爾機場遭受汽車炸彈襲擊。

阿富汗時間周日（29日）美國駐喀布爾大使館警告美國公民稱，機場非常具體的、可信的威脅。美國務院近日已發出過類似的警告。而就在多個小時前，美國白宮27日稱，國家安全團隊向總統拜登指出，阿富汗撤離行動未來幾日將會是迄今最危險的時候，喀布爾可能再發生恐怖襲擊。在美國發出警告不足一天，喀布爾機場便真的發生襲擊。

8月26日阿富汗喀布爾機場外面發生自殺式炸彈襲擊，逾170死、逾200傷。死者包括13名美軍。極端組織「ISIS呼羅珊組織」（Islamic State Khorasan，ISIS-K）其後承認責任。

↑以上為8月29日最新消息↑

阿富汗局勢：圖為8月26日，喀布爾國際機場的美國在一個撤走控制檢查站工作。（Reuters）

美軍炸毀前哨基地

【22:07】《紐約時報》引述美國官員證實，美軍炸毀中情局（CIA）在喀布爾機場外的最後一個前哨基地「鷹基地」（Eagle Base），以防有任何設備或情報落入塔利班手中。

【21:00】英國國防部證實，英國最後一班在阿富汗撤離的民航機已經起飛，英方指，未來仍會有乘載英國軍人與一小部份阿富汗人的班機離開。

美國公布殉職軍人姓名

【20:26】美國公布13名殉職軍人的姓名，包括20歲的麥科勒姆（Rylee McCollum）。美媒報道，麥科勒姆的妻子目前懷孕，預計在3周後生產，惜麥科勒姆將未能看到自己的孩子出生。

年僅20歲的美國士兵麥科勒姆（Rylee McCollum，右）在阿富汗喀布爾機場殉職（Regi Stone via AP）

【19:36】中國駐阿富汗大使王愚表示，阿富汗塔利班承諾將確保在阿富汗的中國公民安全。

塔利班促民眾交出武器

【16:44】塔利班發言人穆賈希德在社交網站發文，要求所有在首都喀布爾市內持有政府車輛或其他設備、物資、武器、彈藥的人員，在一周內將這些物資移交塔利班相關機構，違規者將遭起訴及按照法律處理。

【15:45】英國國防參謀長卡特（Nick Carter）表示，英國將在8月28日內結束撤離平民的工作，他稱「我們未能帶每一個人離開，這是令人心碎的，這是需要切實地作出一些非常具挑戰的判斷」。

阿富汗局勢：圖為8月26日，一名美軍在喀布爾國際機場一個撤走控制檢查站工作。（Reuters）

法國：結束撤離行動

【15:03】法國防長帕利（Florence Parly）8月27日宣布，法國在阿富汗的撤離行動已經結束，共撤離約3000人，包括逾2600名阿富汗人。

【14:43】白宮表示，美國與盟友並不急於承認塔利班政府。

【14:22】《泰晤士報》報道，英國大使館職員忙於撤離時，錯誤把為使館工作的阿富汗人員名單遺留在館內。消息曝光後惹來爭議，英國國防大臣華萊士（Ben Wallace）承認事件「未如理想」。

美無人機空襲楠格哈爾

【10:12】美國對阿富汗東部的極端組織ISIS進行無人機空襲，2人被擊斃。

26日襲擊發生後，美國總統拜登（Joe Biden）27日矢言會追捕那些發動襲擊的人，以及下令國防部制定打擊的計劃。

美國中央司令部稱，是次無人機空襲行動在楠格哈爾（Nangahar）進行。它位於喀布爾以來。部門沒有說，行動是否與26日的恐襲有關。美軍一份聲明稱，「初步跡象顯示我們已殺死目禁人物。我們知道（行動中）沒有平民死亡。」

民眾再在機場外聚集

【09:30】美聯社28日稱，發生恐襲後翌日，美軍的撤離行動繼續，即使有關方面已知可能有發生另一次襲擊的風險。

在襲擊中有182人不幸死亡，當中包括13名美軍、169名阿富汗人，隨着政府部門持續就現場人體殘肢進行檢驗，死亡人數料會增加。

白宮及國防部都警告，喀布爾有再度發生襲擊的風險。白宮發言人普薩基（Jen Psaki）在美國就4個機場閘口的安全發出警告前數小時，指出未來數天會是最危險的時期。

爆炸發生過後，即使恐襲罹難者遺體仍未被移走，這提醒大眾當地有多麼危險，但急欲逃離阿富汗的人看來也顧不身那麼多，又重返機場外等待。

8月28日，恐襲發生後第二天↑

【23:09】美國國防部表示，在喀布爾機場閘口附近發生的襲擊事件中，相信並沒有兩次爆炸發生，即只有一名自殺式炸彈襲擊者，而不是兩名。美方指，不認為在巴倫酒店附近有發生爆炸。

多間外媒之前報道，這次襲擊有兩次爆炸發生，分別在機場「阿比門」及巴倫酒店附近。

【22:53】路透社報道，據一名美國高級軍官表示，仍有逾5000人在喀布爾機場等候撤離。

塔利班：已拘捕數人

【22:17】俄羅斯衛星通訊社引述塔利班發言人穆賈希德（Zabihullah Mujahid）指，已有數人因機場爆炸事件而被捕，他未透露細節。

在機場襲擊發生7小時後，極端組織ISIS的分支「ISIS呼羅珊組織」（ISIS-K）已就襲擊承認責任。

▼以下是現場圖片，請點擊放大觀看▼

【21:57】意大利外長迪馬約（Luigi Di Maio）表示，意大利最後一個撤離航班已經離開喀布爾，機上載有意大利外交官、軍官與阿富汗平民。

美媒：升至170死

【21:12】哥倫比亞廣播公司（CBS）引述一名阿富汗衛生部官員指，死亡人數已升至起碼170人，當中大部份為阿富汗人，美軍佔13人。

西班牙：撤離工作結束

【20:40】西班牙政府表示，他們在阿富汗的撤離工作已經結束，最後一批撤離者預計8月27日會抵達在馬德里附近的軍事基地。

西班牙政府8月27日表示，在阿富汗的撤離工作已經結束（Ministry of Defense of Spain/Reuters）

【20:05】聯合國難民署8月27日表示，在最壞的情況下，未來4個月可能會增加50萬名新的阿富汗難民。

俄媒：機場東門再傳槍聲

【19:49】俄羅斯衛星通訊社報道，在喀布爾機場東門入口一帶，再發生槍擊事件。

日本：繼續在阿富汗撤僑

【19:19】日本內閣官房長官加藤勝信表示，自衛隊在阿富汗的撤僑活動將繼續，「我們將與美國等合作，繼續努力實現安全撤僑。」

恢復撤離航班

【19:02】央視新聞引述阿富汗傳媒《赫拉特時報》報道，喀布爾機場的撤離航班已於當地時間8月27日早晨恢復，並已經進行數次軍機飛行。

升至110死

【17:12】半島電視台（Al Jazeera）駐阿富汗團隊報道，至少有110人在喀布爾機場外發生的兩場爆炸中喪生，其中包括13名美國士兵。

報道稱，協助撤走阿富汗人的美軍正準備迎接更多的襲擊。

中國：強烈譴責襲擊事件

【15:59】中國8月27日表示強烈譴責喀布爾機場襲擊事件，希望各方團體會採取有效措施，確保順利過渡。

外交部發言人趙立堅在例行記者會說，中國還未收到任何公民受傷的報告。

【15:08】瓦爾達克省（Wardak）Maidan Shar市的女市長加法里（Zarifa Ghafari）向英國廣播公司講述自己和家人逃往德國的經過。

她8月18日與家人乘車前往喀布爾機場，途中躲藏在司機腳踏位置，每次經過塔利班檢查站時，都盡力掩藏自己，在到達機場時，到處都是塔利班的戰士。所幸的是，眾人在土耳其駐喀布爾大使的幫助下成功登機，前往伊斯坦布爾（Istanbul），再轉飛德國。

【14:47】英國國防大臣華萊士（Ben Wallace）8月27日向天空新聞電視台（Sky News）表示，英國在阿富汗的工作已進入「最後數小時」，目前英國已經關閉巴倫酒店、處理中心及機場「阿比門」（Abbey Gate）附近的閘口。在8月26日的連環恐襲事件中，巴倫酒店及「阿比門」附近均為發生爆炸的地點。

【12:35】根據當地醫院及塔利班官員稱，是次襲擊平民死亡人數增至72人。

【11:02】塔利班官員稱，喀布爾機場外遇難的60名阿富汗人中，至少28人是塔利班成員。

塔利班在阿富汗首都喀布爾巡邏（請點擊圖集瀏覽）：

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【09:23】美國白宮宣布，將降半旗至30日晚，以向遇難者致哀。

白宮發言人普薩基（Jen Psaki）回應有共和黨人要求拜登辭職時稱：「這是12名美國軍隊成員（現增至13死）在恐怖分子手中失去生命的一天，不是（討論）政治的一天，我們希望所有美國人，不論他們是否當選，都與我們一起履行承諾，去打擊並殺死那些居住在任何地方的恐怖分子，追悼逝世的軍人，才是這天的意義」。

【07:00】美國中央司令部表示，美軍死亡人數增至13人，受傷人數為18人。

【06:18】白宮新聞秘書普薩基（Jen Psaki）出席記者會時表示，撤走美國人的承諾沒有期限，同時8月31日前撤軍的時間表未有改變，美國總統拜登（Joe Biden）也從未考慮修改期限。她提到，有需要與塔利班合作繼續撤離行動。

【06:07】拜登回應襲擊事件。他向策動襲擊的人表示，「我們不會原諒，我們不會忘記，我們將找到你們，並要你們付出代價」。他指，將繼續進行撤離行動，並已經下令制定計劃打擊ISIS-K。他重申，不認為撤軍決定錯誤。

【05:21】央視引述阿富汗衞生部消息稱，是次連環恐襲死亡人數增至90人。

【04:49】ISIS「官方通訊社」阿馬克新聞社（Amaq News Agency）在其Telegram頻道稱，一位名為Abdul Rahman al-Logari的人「在喀布爾機場附近進行殉教的行動」。

【04:44】阿富汗首都喀布爾機場附近發生連環恐襲後，市內至少發生7次爆炸。印度聯合新聞社（United News of India）27日引述一些報道稱，這是美軍在撤出阿富汗之前，對其持有的武器及彈藥進行銷毀。

【04:40】拜登會在香港時間早上5時發表講話。

【04:37】一名塔利班發言人確認，此前有阿富汗及外國報道稱喀布爾發生第3次爆炸，其實是美軍在摧毀他們的彈藥。

【04:21】美軍中央司令部司令麥肯齊（Kenneth McKenzie）稱，美國已準備對發動襲擊的人採取行動。

【04:03】美國《華爾街日報》引述美國官員稱，是次襲擊由極端組織ISIS-K發動。

【04:00】美國前總統特朗普（Donald Trump）發聲明稱，喀布爾的悲劇從不應被允許發生。

【03:45】法媒職員稱，在喀布爾市內再聽到爆炸聲。

【03:27】英國天空新聞台稱，極端組織ISIS通過其Telegram賬戶稱，就機場外發生的襲擊承認責任。

【03:10】2名美國官員以及1名知情人士向美國政治新聞網站Politico稱，發生在阿比門（Abbey gate）的襲擊，時間是當地時間下午5時（香港時間同日晚上8時30分）。Politico引述2名消息人士稱，爆炸發生不久，美國便開火還擊。而北約部隊被下令即時離開。他們稱，是一名身穿炸彈背心的武裝分子施襲。

【03:09】兩名美國官員向美國政治新聞網站Politico稱，是極端組織ISIS發動襲擊。

【02:40】美國官員稱，美軍死亡人數增至12人，其中11人是海軍陸戰隊成員，1人是海軍醫療兵。

【02:18】俄羅斯衛星通訊社報道，喀布爾機場再傳出爆炸聲。

A third explosion has been heard in the city of Kabul just a short while back. #Afghanistan — Anas Mallick (@AnasMallick) August 26, 2021

【02:11】霍士新聞報道，最少10名美國海軍陸戰隊成員和軍人死亡。

【02:05】挪威外交大臣表示，已經不可能繼續撤走身處喀布爾的挪威公民，宣布停止撤離行動。

【01:49】德國宣布結束其撤走任務。德國防長卡倫鮑爾（Annegret Kramp-Karrenbauer ）稱這宗襲擊已表明，延長行動已是不可能。她稱這是由於當地實際情況，以及塔利班不容忍外國部隊遲過8月31日撤出。

她稱德國已撤走來自至少54國的5,347人，包括逾4,000阿富汗人。

【01:44】最新消息稱，機場外是一名「人肉炸彈」將身上炸彈引爆，另一名襲擊者向人群開槍。

【01:42】美國《紐約時報》稱，案中至少40人死亡、120人受傷。

【01:33】塔利班組織發聲明稱，發生爆炸的地點是由美國負責保安的。

【01:21】五角大樓發言人表示，多名美軍於爆炸死亡，多名美軍受傷。據稱，至少4名美國海軍陸戰隊成員死亡。

【01:13】英國首相約翰遜（Boris Johnson）表示，英國將繼續進行撤離行動。德國總理默克爾（Angela Merkel）則稱，將繼續協助想離開阿富汗的人。

【01:09】塔利班官員表示，機場的襲擊是恐怖主義行為，整個世界都應該譴責，並歸咎於外國部隊，指因為他們身處國內，引來襲擊。

【00:30】英國表示，已經向航空公司發出通告，避免飛越阿富汗2.5萬呎以下的領空。

Following the shocking scenes in Afghanistan today, I have issued a NOTAM (Notice to Aviation) further advising airlines to avoid Afghan airspace under 25,000ft. We will continue to keep this under review. — Rt Hon Grant Shapps MP (@grantshapps) August 26, 2021

【00:25】美國官員表示，擔心喀布爾機場將進一步發生襲擊。

【00:14】白宮表示，美國總統拜登（Joe Biden）與國家安全團隊的會面已經結束。

【23:50】路透社引述一位知悉國會簡報的人士報道，美國官員強烈認為ISIS-K為襲擊的幕後主謀。第二名知悉情報活動的人士則稱，美國政府雖然仍然正在調查事件，但攻擊有ISIS-K的「所有特徵」。

【23:50】路透社引述知情人士報道，白宮未有跡象顯示拜登有意更改8月31日完成撤軍的計劃。

【23:40】北約秘書長斯托爾滕貝格（Jens Stoltenberg）發文譴責喀布爾機場外面發生的恐怖襲擊。

【23:38】喀布爾的醫院稱目前有約60名傷者因為爆炸送院。

🔴 Around 60 patients wounded in airport attack have arrived at our #Kabul Surgical Centre so far. #KabulAirport #Afghanistan — EMERGENCY (English) (@emergency_ngo) August 26, 2021

【23:36】路透社引述美國官員稱，最多有5名美軍受傷。

【23:22】目前正在訪問愛爾蘭的法國總統馬克龍（Emmanuel Macron）表示，正在與塔利班討論撤離行動。他稱，未能保證法國能夠成功從阿富汗撤走民眾。

【23:17】美國國防部發言人柯比（John Kirby）稱，阿比門（Abbey Gate）的爆炸導致美國和平民傷亡。附近的巴倫酒店（Baron Hotel）同樣發生爆炸。

阿比門是前往國際機場的主要通道。

We can confirm that the explosion at the Abbey Gate was the result of a complex attack that resulted in a number of US & civilian casualties. We can also confirm at least one other explosion at or near the Baron Hotel, a short distance from Abbey Gate. We will continue to update. — John Kirby (@PentagonPresSec) August 26, 2021

【23:17】黎明新聞頻道報道，有爆炸傷者送院。

یک انفجار در نزدیک میدان هوایی کابل رخ داده‌است. تاکنون چندین از زخمیان این رویداد، برای درمان به شفاخانه ایمرجنسی، انتقال یافته‌اند. pic.twitter.com/6EEJ1weBej — TOLOnews (@TOLOnews) August 26, 2021

【23:10】美國有線新聞網絡（CNN）報道，美國總統拜登目前身處白宮戰情室，聽取阿富汗局勢簡報。國防部長奧斯汀（Lloyd Austin）和國務卿布林肯（Antony Blinken）在場。