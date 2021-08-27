阿富汗局勢｜ISIS-K就喀布爾機場襲擊認責　「人肉炸彈」身份曝光

阿富汗首都喀布爾國際機場外8月26日發生連環炸彈襲擊，已導致數十人死亡、百多人受傷。在襲擊發生7小時後，極端組織ISIS就機場外的襲擊承認責任。



阿富汗局勢：ISIS-K的阿馬克新聞社8月27日在其Telegram頻道公布發動喀布爾機場外襲擊的「人肉炸彈」身份，他的名字是Abdul Rahman al-Logari。ISIS-K稱他在「在喀布爾機場附近進行殉教的行動」。（網絡圖片）

英國《衛報》稱分析家對ISIS承認責任並不意外，這個ISIS分支名為「ISIS呼羅珊組織」（Islamic State Khorasan，ISIS-K），在襲擊發生後已被指是案中主謀。

ISIS「官方通訊社」阿馬克新聞社（Amaq News Agency）在其Telegram頻道稱，一位名為Abdul Rahman al-Logari的人「在喀布爾機場附近進行殉教的行動」。他就是導致至少12名美軍以及逾60名平民死亡的襲擊者。

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美國確認發生在阿比門（Abbey Gate）的爆炸是一場複合式襲擊，即先是穿了炸彈背心的「人肉炸彈」當場引爆身上炸彈，再由同行另一人向群眾開槍掃射。第二次爆炸發生在距離不足1.6公里的巴倫酒店（Baron Hotel）。

法媒稱，巴倫酒店自8月14日多國展開撤離行動以來，一直被用來處理尋求通過機場逃出國外的阿富汗人。酒店現時主要由英國官員使用。