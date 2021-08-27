阿富汗局勢｜ISIS-K認襲喀布爾機場　聯合國與北約強烈譴責

極端組織ISIS-K在其Telegram賬戶上宣布，對8月26日發生在阿富汗首都喀布爾機場的自殺式爆炸襲擊負責。對此，聯合國、北約均強烈譴責。



當地時間8月26日，阿富汗塔利班發言人穆賈希德（Zabihullah Mujahid）在社交媒體發表聲明，‎「強烈譴責」發生在喀布爾機場針對平民的襲擊事件，並指出襲擊事件發生在美軍負責安保工作的區域。他表示，將密切關注當地民眾的安保問題，「嚴防邪惡勢力」。

塔利班發言人沙欣（Suhail Shaheen）說：「我們強烈譴責這起令人毛骨悚然的事件，並將採取一切步驟，讓兇手受到正義的懲罰。」

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與此同時，聯合國秘書長古特雷斯（António Guterres）當天也對襲擊事件表示譴責，他稱這是一次「恐怖主義」襲擊。

聯合國發言人杜加里克（Stéphane Dujarric）在記者會上說：「這個事件凸顯阿富汗實地局勢的不穩定，但也加強了我們的決心，我們繼續向全國各地送去急需的援助，以支持阿富汗人民。」

I strongly condemn the horrific terrorist attack outside #Kabul airport. My thoughts are with all those affected and their loved ones. Our priority remains to evacuate as many people to safety as quickly as possible. — Jens Stoltenberg (@jensstoltenberg) August 26, 2021

此外，北約秘書長斯托爾滕貝格（Jens Stoltenberg）也在Twitter發文稱，他強烈譴責「這次可怕的恐怖主義襲擊」，並表示，北約聯盟的重點「仍然是儘可能快地把儘可能多的人安全撤離」。