社會精英平均花年薪多少買名錶？美國統計出爐　結果讓人意想不到

美國知名物產保險公司安達（Chubb）最近公布了一項研究報告，他們在2021年夏季針對美國國內1212名年收入超過5萬美金的收藏家進行調查，從中發現了一些有趣的事實。



年收入優渥的人常會購買一些奢侈品作為彰顯自己身份地位、犒賞自己、甚至還帶點投資目的的作用，目前市場上主流的收藏項目不出名車、名錶、珠寶飾品、精品鞋包、藝術品以及名酒等範圍。而根據安達公司提出的報告，其中關於手錶收藏有些你可能意想不到的事實。

在美國接受訪問的高薪手錶收藏家們，調查顯示他們平均每年會把年收入的10%用在購買手錶上，而在受訪的1212位收藏家裡面，就有大約40%成的人有購買手錶的嗜好。而這些手錶收藏家當中又有37%的人表示如果在自己的預算內，他們會出於個人興趣和喜好而買錶，不一定是為了其他目的。

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在疫情剛爆發的時候，人們對於奢侈品的追求一度停滯甚至開倒車，但是經過與疫情共處已經超過一年半的現在，入手奢侈品似乎又開始成為人們在苦悶生活中所追求的目標，所以市場上會出現愈來愈多旁人看起來像是非理性的收藏行為。

安達公司的報告中提到，這些受訪者在疫情期間有40%的人對於收藏名酒發展出高度興趣，一方面酒買來可以喝、澆澆愁，同時如果入手的酒夠稀有珍貴，那麼它未來的保值性甚至增值空間都充滿後勁，所以讓高薪一族們紛紛開始想到可以投入這個領域。

報告中另外指出，受訪者中有74%的人已經或正在考慮購買沒有親眼見過的藝術品，但這往往也會導致一些「押錯寶」的現象，因為這群人裡面有超過90%的比例表示在疫情期間自己收藏的玩物遭逢行情下跌的慘況。安達公司認為在這樣的情況下會使購買、投資一些奢侈品的風險變高，因為很可能在短時間內，收藏品的價格就出現明顯的落差，導致想利用它們來進行投資目的的買家們敗興而歸。

還有個在疫情期間暴增的現象是，在1212名受訪者中，有高達79%的人曾經透過線上拍賣會入手自己喜歡的收藏品。而當問到收藏家們若在預算內心中最值得投資的收藏品項目時，前五名分別是珠寶配件（47%）、藝術品（41%）、葡萄酒（34%）、名錶（32%）和名車（30%），可見手錶在收藏家心中的保值性還不是最頂尖的，如果可以選擇，他們會先下手其他的標的，手錶反而比較接近個人的興趣，而非主要的投資標的。

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【本文獲「世界高級品」授權轉載，原文：美研究社會精英每年花多少錢來買錶 調查統計出爐】