阿富汗局勢｜拜登不否認曾向塔利班提供撤離人員名單

據報道，喀布爾的美國官員給塔利班提供了一份美國公民、綠卡持有者以及阿富汗盟友的名單，讓他們進入由該組織控制的喀布爾國際機場外圍。這一選擇令不少美國國會議員和軍事官員為之憤怒。美國總統拜登（Joe Biden）在就喀布爾機場爆炸襲擊事件舉行的記者會上，並沒有完全否認上述報道內容的真實性。



2021年8月26日，拜登於白宮回應阿富汗爆炸。（AP）

美國政治新聞網站Politico8月26日報道稱，3位美國政府和國會官員向該網站詳細介紹這一舉措，其目的是在塔利班奪取阿富汗的控制權後，在阿富汗首都喀布爾爆發的混亂中，加快從阿富汗疏散數萬人的速度。計劃的出現也是因為拜登政府一直在依靠塔利班確保在機場外的安全。

報道指出，拜登政府向塔利班提供具體名單的決定激怒美國國會議員和軍事官員，塔利班有殘酷殺害在衝突期間與美國和其他盟軍合作的阿富汗人的歷史。一位國防部官員說：「基本上，他們只是把所有這些阿富汗人列入殺戮名單。」「這簡直是駭人聽聞，令人震驚，讓你覺得不乾淨。」

喀布爾落入塔利班手中後，在疏散的最初幾天，機場的美國軍事和外交聯合協調小組向塔利班提供了一份美國旨在疏散的人員名單。這些名單包括在20年戰爭期間與美國並肩作戰並尋求獲得美國特殊移民簽證的阿富汗人。美國公民、雙重國籍者和合法的永久居民也在名單之列。

拜登26日在白宮記者會上被一名記者問道上述消息是否屬實，他回答稱，「有幾次，我們的軍隊與他們在塔利班的軍事同行聯繫，說這輛巴士要通過……由以下團體組成……讓它通過」。拜登說，「是的，曾有過這樣的場合」。

他補充說，據他所知，「這批人中的大部分」已被放行，但他不能 「肯定」地說有一份傳給塔利班的人員名單。他說，「也許有過」。

就當地時間26日晚喀布爾國際機場外發生的兩宗爆炸襲擊事件，現已有多位共和黨人呼籲拜登要麼被彈劾，要麼辭職。