阿富汗局勢｜美國共和黨人促拜登辭職　白宮：這不是搞政治的日子

撰文：許懿安
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極端組織ISIS在8月26日阿富汗首都喀布爾發動連環恐襲導致大量人命傷亡，死者中有美軍13人，阿富汗平民72人。美國拜登政府主張「閃撤」造成混亂，亦間接導致是次恐襲發生。至少20名美國共和黨人提出，總統拜登（Joe Biden）應就事件辭職。

認為拜登應辭職的人，包括美國參議員霍利（Josh Hawley）、參議員布萊克本（Marsha Blackburn），以及美國前駐聯合國大使黑利（Nikki Haley）。但她在Twitter推文中指出，拜登辭職後倘由副手賀錦麗（Kamala Harris）當總統，情況將壞10倍。

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美國白宮發言人普薩基（Jen Psaki）反駁議員呼籲總統辭職的說法，稱26日這一天不是搞政治的日子，而是哀悼在阿富汗喀布爾殉職的美軍。

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