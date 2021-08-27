阿富汗局勢｜美國共和黨人促拜登辭職　白宮：這不是搞政治的日子

極端組織ISIS在8月26日阿富汗首都喀布爾發動連環恐襲導致大量人命傷亡，死者中有美軍13人，阿富汗平民72人。美國拜登政府主張「閃撤」造成混亂，亦間接導致是次恐襲發生。至少20名美國共和黨人提出，總統拜登（Joe Biden）應就事件辭職。



認為拜登應辭職的人，包括美國參議員霍利（Josh Hawley）、參議員布萊克本（Marsha Blackburn），以及美國前駐聯合國大使黑利（Nikki Haley）。但她在Twitter推文中指出，拜登辭職後倘由副手賀錦麗（Kamala Harris）當總統，情況將壞10倍。

Should Biden step down or be removed for his handling of Afghanistan? Yes. But that would leave us with Kamala Harris which would be ten times worse. God help us. #ItDidntHaveToBeThisWay #GodBlessOurTroops #AfghanistanDisaster — Nikki Haley (@NikkiHaley) August 26, 2021

美國白宮發言人普薩基（Jen Psaki）反駁議員呼籲總統辭職的說法，稱26日這一天不是搞政治的日子，而是哀悼在阿富汗喀布爾殉職的美軍。