在日脫北者索償逾3千萬元　金正恩作為朝鮮代表被要求出庭應訊

日本東京地方裁判所的報告欄近日出現一份文件，成為社交媒體推特（Twitter）的熱門話題，因被告是朝鮮，而朝鮮領導人金正恩被要求以朝鮮代表的身份，在10月14日到東京出庭。
日本Yahoo新聞8月26日稱，5名脫北者返回日本後，2018年8月向朝鮮民主主義人民共和國求償5億日圓（約3,545萬港元）。
有近9.3萬人在1959年至1984年間從日本去到朝鮮生活，當中大多是在日本居住的韓國人。日本網站「弁護士ドットコム」26日引述《朝日新聞》稱，那些人其後離開朝鮮返回日本。他們當中部分人2018年8月入稟，要求就所受損害獲得賠償。
根據國際法是難以對外國政府起訴，惟日本承認朝鮮半島的合法政府的韓國，所以在日本，朝鮮可成為被告，金正恩因此被要求以朝鮮代表的身份出庭。
外界幾乎肯定可以肯定的是，他不會親身出庭，所以法官料會做出對原告有利的判決。惟它即使真的裁定朝鮮須賠5億日圓，那些原告應該不會拿得到錢。
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