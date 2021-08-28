在日脫北者索償逾3千萬元　金正恩作為朝鮮代表被要求出庭應訊

日本東京地方裁判所的報告欄近日出現一份文件，成為社交媒體推特（Twitter）的熱門話題，因被告是朝鮮，而朝鮮領導人金正恩被要求以朝鮮代表的身份，在10月14日到東京出庭。



日本Yahoo新聞8月26日稱，5名脫北者返回日本後，2018年8月向朝鮮民主主義人民共和國求償5億日圓（約3,545萬港元）。

圖為東京地方法院佈告欄上展示向朝鮮發出的公告。（弁護士ドットコム）

有近9.3萬人在1959年至1984年間從日本去到朝鮮生活，當中大多是在日本居住的韓國人。日本網站「弁護士ドットコム」26日引述《朝日新聞》稱，那些人其後離開朝鮮返回日本。他們當中部分人2018年8月入稟，要求就所受損害獲得賠償。

朝中社7月30日發布圖片顯示，朝鮮領導人金正恩在平壤出席朝鮮人民軍第一次指揮官及政治幹部講習會時，向與會者揮手。（Reuters）

根據國際法是難以對外國政府起訴，惟日本承認朝鮮半島的合法政府的韓國，所以在日本，朝鮮可成為被告，金正恩因此被要求以朝鮮代表的身份出庭。

外界幾乎肯定可以肯定的是，他不會親身出庭，所以法官料會做出對原告有利的判決。惟它即使真的裁定朝鮮須賠5億日圓，那些原告應該不會拿得到錢。

▼▼▼金正恩的後頸被發現貼上一塊神秘貼布：

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