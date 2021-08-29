「艾達」增強成為4級颶風迫近美國東南沿岸　油氣設施紛紛關閉

颶風「艾達」（Ida）正在迫近美國東南沿海，當地氣象預測，它在路易斯安那州登陸時的最大風力可能會達到每小時193公里，官員警告它將可能是吹襲當地最強的颶風之一，要求所有沿海居民立即疏散。



艾達在8月27日升級成颶風，在古巴登陸時最大風力是每小時120公里，並逐步增強。國家氣象中心表示，艾達當地29日可能以4級颶風的程度吹襲美國路易斯安那州，直擊新奧爾良。

美國4級颶風的分級，雖未至於5級的最高級，但已等於香港超級颱風的程度。

美國國家颶風中心指它在墨西哥灣迅速增強，將帶來威脅生命的風暴潮，預計將在周日開始對墨西哥灣沿岸地區造成雨水泛濫，甚至造成洪災。美國墨西哥灣的石油天然氣勘探開採企業和沿岸的煉化工廠紛紛停產應對。

圖為8月28日，美國新奧爾良。民眾正加緊防備颶風「艾達」吹襲。（Reuters）

艾達除會帶來強烈陣風外，還會帶來大量雨水，同時掀起大浪造成水浸。路易斯安那州已宣布進入緊急狀態，州長愛德華茲（John Bel Edwards）表示，居住沿岸、低窪及危險地區的居民要立即撤離。

新奧爾良氣象局氣象學家吉爾摩（Kevin Gilmore）表示，颶風將會構成生命威脅：「這不是可能，而是會發生。我要再怎樣強調嚴重性都不為過，希望所有人能非常認真對待這次風暴。」