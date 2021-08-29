美國西岸港口擁堵創紀錄　全球供應鏈深陷危機

疫情帶來的全球供應鏈擾動還在持續。新冠肺炎Delta變異毒株的反覆，對航運業來說是沉重的打擊。

中國華爾街見聞8月29日報道，全球貨櫃價格不斷創新高，導致運輸成本飆升。此外，美國西海岸港口擁堵情況持續惡化，全球供應鏈深陷危機。

彭博社數據顯示，截至8月27日晚間，有44艘貨櫃船停泊在洛杉磯和加州長灘兩個港口外，打破了今年2月初創下的40艘的記錄。目前，船隻平均等待時間正在從8月中旬的6.2天上升至7.6天。

此外，困擾着美國西海岸這兩個港口還有一系列問題，包括疫情導致的勞動力短缺、季節性訂單導致的貨運量增加以及跨太平洋貿易路線的持續中斷。

新冠疫情的爆發令一些地區關閉港口以阻止他國疫情的傳入。高盛對此警告稱，港口關閉或在港口採取更嚴格的控制措施，也可能給已經很高的航運成本帶來進一步上行壓力。

瑞銀的一份研究報告顯示，預計港口擁堵情況將會持續到2022年。港口的大規模擁堵導致船舶排隊停靠和船期延誤，擠佔和佔據了主要貿易航線上的大量運力，嚴重拖累了航運效率。

此外，供應中斷促使規模較大的製造商和零售商考慮通過增加庫存、雙重採購甚至將生產轉回國內來加強供應鏈。但對於許多小公司來說，供應中斷足以讓公司破產。