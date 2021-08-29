阿富汗局勢｜俄媒：喀布爾再傳出爆炸聲　目擊者指民居被火箭擊中

阿富汗首都喀布爾（Kabul）機場附近8月26日發生自殺式炸彈襲擊，導致近200人喪生後。俄羅斯傳媒29日報道，喀布爾再次發生爆炸，目前未知傷亡情況。



俄羅斯衛星通訊社（Sputnik）引述Aamaj通訊社報道，有網上流傳的片段顯示，懷疑爆炸地點上空出現濃煙。報道引述目擊者表示，有一枚火箭擊中喀布爾住宅區海爾哈納（Khair Khana）一座民房後引起爆炸。

美國總統拜登（Joe Biden）曾在28日警告，阿富汗在未來24至36小時極有可能再次發生恐怖襲擊，已經指示指揮官採取一切可行措施保護軍隊。