阿富汗局勢｜美國正式完成撤軍　民調：51%美國人不贊同

8月30日公布的路透/益普索（Reuters/Ipsos）民意調查顯示，超過半數的美國人不贊同美國總統拜登（Joe Biden）從阿富汗撤軍的處理方式，四分之三的人希望美軍留在該國，直到所有美國平民都能撤離。



2021年8月16日，美國總統拜登在白宮東廳就阿富汗問題發表講話後走下講台。（AP）

據英國路透社8月31日報道，8月27日至30日進行的全美調查表明，51%的美國人表示不贊成拜登的撤軍方法，只有38%的人贊成。

美國在2001年9月11日發生恐怖襲擊後在阿富汗發動戰爭長達20年，於8月30日完成了從阿富汗撤軍的任務。這場戰爭共奪去了2,400多名美軍士兵和約24萬名阿富汗人的生命。

自8月14日以來，美國及其盟國已經從阿富汗撤離了超過12萬人，其中包括他們自己的公民和在過去20多年中幫助過他們的阿富汗人。

但是還有一些美國人和成千上萬符合撤離條件的阿富汗人沒有撤離。華盛頓表示將採取外交努力疏散那些留下來的人。

此次民意調查還發現，35%的美國人認為新型冠狀病毒（SARS-CoV-2）是該國2021年面臨的最大問題，而18%的人表示是經濟問題，只有10%的人認為是阿富汗戰爭。

關於疫情，大約55%的成年美國人贊成拜登政府的舉措，而38%的人不贊成。此外，47%的人表示支持拜登的經濟政策，而45%的人反對。