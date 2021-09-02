阿富汗局勢｜13年前營救拜登　傳譯員滯留公開求救　白宮承諾救援

美國如期撤出阿富汗，但仍然有美國人和曾為美國工作的阿富汗人未能離開。《華爾街日報》報道，一名曾協助拯救現任總統拜登（Joe Biden）的傳譯員滯留。白宮新聞秘書普薩基（Jen Psaki）8月31日表示，美國仍然致力協助阿富汗盟友離開。



《華爾街日報》報道，2008年，時任參議員拜登和兩名參議員乘坐美軍黑鷹直升機時，於阿富汗遇到暴風雪，被迫昨緊急降落。當時，為美軍擔任傳譯員的穆罕默德（Mohammed）有份參與營救任務。報道指，國防承包商遺失了穆罕默德申請簽證所需的紀錄，申請因此遇阻。穆罕默德曾到喀布爾機場碰運氣，但獲告知妻兒未能同行。

穆罕默德目前正在阿富汗躲避塔利班。他透過《華爾街日報》向拜登求救說：「你好，總統先生，救救我和我的家人。別忘了我。」

白宮：致力撤走阿富汗夥伴

普薩基出席記者會時被問到穆罕默德的情況。她說：「首先，我們要傳達給他的訊息是，謝謝你過去廿年與我們並肩作戰。感謝你在暴風雪之際給予我親愛的人以幫助，以及你所做的一切工作。我們的承諾是持久的，不僅是對美國公民，還包括與我們並肩作戰的阿富汗夥伴。」

普薩基說：「正如你們聽到麥肯齊將軍（Kenneth McKenzie）和其他人過去24小時所說的，我們的努力和我們現在的重點是進入外交階段。我們會把你救出來，我們會表彰你的服務，我們承諾要做到這一點。」