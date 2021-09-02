中美關係｜美國白宮承認供應鏈已受嚴重影響

白宮對「何時完成對中國關稅評估」做出回應，承認美國供應鏈因疫情受到嚴重影響。白宮發言人還談及拜登（Joe Biden）政府如何處理中美關係的方方面面。



在9月1日的白宮新聞發布會上，有記者提問：美國什麼時候能夠完成對中國關稅的評估？你是否擔心在全球供應鏈受到限制的情況下，美國消費者為進口產品支付更高的價格？

白宮發言人普薩基（Jen Psaki）對此做出回應。

普薩基承認，美國在供應鏈上因疫情受到了影響。

她說：「我們在進行非常積極和雄心勃勃的供應鏈努力，以解決我們在供應鏈中所看到的挑戰。我們也受到了影響，我們在世界各地的供應鏈因Delta變種病毒受到了很大影響。」

普薩基指出，美國正在努力解決和幫助許多國家從新冠疫情中恢復過來，以便能夠讓供應鏈運轉起來。

美國貿易代表戴琪稱，拜登政府正在全面評估中美貿易政策。圖為2021年4月28日，戴琪在美國國會向參議院一個撥款小組委員會作證。（Reuters）

普薩基強調，「但我沒有時間表可以告訴你，什麼時候完成審查（對華關稅）。」

普薩基最後說，美國正通過一個全面的一攬子計劃，來看待美國與中國的關係以及所有組成部分。

此前，美國貿易代表戴琪（Katherine Tai）8月24日對懸而未決的拜登政府對華貿易政策做出最新表態。

戴琪表示，「拜登-賀錦麗（Kamala Harris）政府和美國貿易代表辦公室（USTR）正在對美中貿易政策進行全面評估。」

戴琪承認美中貿易關係的重要性，並表示美國仍致力於「解決中國損害美國企業和工人的不公平貿易政策和非市場行為」。