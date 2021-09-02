韓媒：朝鮮軍隊疑為閱兵排練

韓媒9月2日引述韓國政府消息人士報道，近日有大批朝鮮官兵和運輸車輛在朝鮮首都平壤美林空軍基地聚集，人數最多時有逾1萬人。報道引述美國網站稱，朝鮮可能會在10月舉行閱兵儀式，軍隊現時正為此排練。
韓聯社9月2日報道，總部位於美國、專門分析朝鮮問題的網站北緯38度（38 North）9月1日在Twitter推文稱，他們近期觀察到美林空軍基地有軍人列隊的情況。推文附上一張美林空軍基地的衛星圖片。
Troop formations are observed at #DPRK’s Mirim Parade Training Ground in Pyongyang. Practice for big parades generally begins 1-2 months in advance (sometimes more). This could indicate an upcoming military parade in Oct, as we saw in 2020: https://t.co/RpfxQA5xhL. Image: @planet pic.twitter.com/kGUbMocX2a— 38 North (@38NorthNK) September 1, 2021
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報道提及，朝鮮可能在9月9日的建國73週年紀念日，或10月10日的勞動黨建黨76週年紀念日舉行閱兵儀式，韓國政府正密切關注此事。