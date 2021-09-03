美國東北部水災增至最少60死　洪水為何來得又急又快？

颶風「艾達」（Ida）吹襲美國引發洪災，截至9月2日，全國8個州份已有至少60人喪生。美媒指，造成這場災難的主要因素有4個。



「艾達」在美國東北部導致45死，其中包括紐約州至少13死和新澤西州（New Jersey）至少23死。賓夕法尼亞州（Pennsylvania）亦有至少5人罹難。

《華盛頓郵報》稱導致這場災難的原因首先是，在一系列複雜氣象因素的刺激之下，當地降雨率異常。其次是，由於城市和郊區的擴張，雨水無法流走。此外這些地區本就容易受到洪水侵襲。

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美國風災：圖為9月2日，美國紐約皇后區弗拉興附近一名居民在家中處理進入屋內的洪水。（AP）

報道稱，誘發災情的因素還包括氣候變化加劇導致雨水過多，以及在受「艾達」吹襲前，當地的降雨已導致排水系統接近飽和狀態。

美國總統拜登（Joe Biden）表示，風暴反映氣候危機實際存在，應該為此做更好的準備。他承諾聯邦政府將協助遭颶風「艾達」吹襲的東北部和海灣州份。

以下為美東北部各地災情：



紐約州

紐約州和紐約市分別宣布進入緊急狀態。美國廣播公司（ABC）報道，這個州份的地鐵站出現「瀑布」，中城地區街道成了河流。

紐約市死亡人數在2日晚增至13人，其中意外大多發生在皇后區。

Twitter上流傳的影片和照片顯示，洪水湧入地下鐵路站，情況危急，有些人則是被困家中地下室被淹死。

新澤西州

當地某些地區每小時降雨量達3至5英寸（76.2至127厘米）。州長墨菲（Phil Murphy）迅速宣布進入緊急狀態。

賓夕法尼亞州

費城（Philadelphia）斯庫爾基爾河（Schuylkill River）的水位在2日上午已升至重大洪水階段，料上午9時左右還會再上升數英尺（1英尺等於30.48厘米）。

美國家氣象局（National Weather Service）預測，斯庫爾基爾河水位將上升至17.2英尺（約524厘米），超過17英尺（約518厘米）的最高記錄。

費城應急管理辦公室指，當地已停雨，不過洪水風險仍持續。

除此之外，康涅狄格州（Connecticut）和馬里蘭州（Maryland）各有1人在惡劣天氣中死亡。