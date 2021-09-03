歐洲議會外交委員會撐歐台關係升級　議員籲邀台灣領導人訪台

歐洲議會外交委員會9月1日通過歐盟-台灣政治關係與合作報告，引發中國強烈反對。負責協調這份報告的瑞典籍歐洲議員魏默斯（Charlie Weimers）受訪時除強調無懼中國壓力，更進一步呼籲歐盟邀請台灣領導人赴歐洲訪問。



歐洲議會外委會以60票贊成 、4票反對和6票棄權通過這項報告，推動將歐洲駐台北經貿辦事處（European Economic and Trade Office in Taipei）更名為歐盟駐台灣辦事處（EU Office in Taiwan），並鼓勵歐盟與台灣加強最高層級的正式交流。這辦事處名稱是「台北」，建議改為「台灣」，勢將導致北京政府不滿。

報告建議歐盟委員會（European Commission）在年底前展開歐台雙邊投資協定（BIA）影響評估和範疇界定，又關切中國軍事威脅台灣，呼籲歐盟與國際合作，維護台海和平穩定，以及將台灣納入歐盟印太合作戰略夥伴。

魏默斯2日接受台灣中央社專訪，除分享他對歐盟與台灣提升政治關係的看法外，他還透露，自己早在5月就收到中國駐瑞典大使館的電郵，批評他對中國的看法存在嚴重錯誤，並堅決反對關注台灣問題，指台灣是內部事務。

圖為歐洲議員魏默斯9月2日在Twitter發布的相片。（Twitter@weimers）

魏默斯無懼中國壓力，繼續協調推動外委會通過這份挺台報告，表示強烈支持將歐洲駐台北經貿辦事處正名為歐盟駐台灣辦事處，指這能反映出歐盟台灣不是只有貿易經濟聯繫，雙方還有很多的共同價值觀，正名歐盟駐台灣辦事處將能凸顯雙方更廣泛的合作關係。

魏默斯支持歐盟加強與台灣最高層級的正式交流，指現在歐洲議會認為應推進歐盟台灣政治層級交流，但除此之外他更進一步呼籲，歐盟應該邀請台灣領導人赴歐洲訪問。

立陶宛計劃與台灣互設代表處後，北京對立陶宛進行政治和經濟多重施壓。魏默斯對此強調，歐洲議會與立陶宛團結在一起，支持台灣在立陶宛首都維爾紐斯（Vilnius）設立代表處，歐洲不會屈服於中國的壓力，每個歐盟成員國都有制定其外交政策的主權，而不受第3國影響。

至於歐盟尚未針對歐台簽署雙邊投資協定展開實質行動，魏默斯直言對此感到挫折，這份歐台關係報告決議已表達強烈訊息，此時歐盟委員會應展開行動，針對雙邊貿易協定談判涉及的領域進行範疇界定，他呼籲歐盟盡快展開工作。