北京證券交易所｜外媒評中國此舉吸引退美中企回流

中國國家主席習近平宣布，將在北京新設一家證券交易所，用以服務中國創新型的中小企業。外國體媒最早於3月底曾發過獨家報道，此舉旨在吸引海外上市的中企迴流，同時提高中國股市的全球地位。



9月2日晚，中國國家主席習近平在2021年中國國際服務貿易交易會全球服務貿易峰會上發表視頻致辭。（新華社）

綜合媒體9月3日報道，中國國家主席習近平9月2日宣布，將在北京新設一家證券交易所，用以服務中國創新型的中小企業。中國目前已有兩家證交所，分別設於上海和深圳，而北京將出現中國第3個證交所。習近平是在2021年中國國際服務貿易交易會全球服務貿易峰會上視像致辭時作出這一宣佈的。

根據中國官媒報道，習近平在致辭時表示，中國將提高開放水平，在全國推進實施跨境服務貿易負面清單，探索建設國家服務貿易創新發展示範區。

習近平還表示，要加強服務領域規則建設，支持北京等地開展國際高水平自由貿易協定規則對接先行先試，打造數字貿易示範區；同時繼續支持中小企業創新發展，深化以高科技企業為代表的新三板改革，設立北京證券交易所，打造服務創新型中小企業主陣地。

報道沒有披露具體的時間表。

分析師這樣描述該計劃，稱其是對已在北京推出八年的新三板精選層的重組或重塑，而不是將該交易所與上海、深圳和香港的傳統交易所等同而論。在新三板，專業投資者可以對數千家國內公司的股票進行交易。

分析師稱，習近平是在通過支持新的股票投資場所來發出訊號：即便美國市場的融資機會減少，企業家仍可以在中國獲得資金。多年來，中國初創公司為在美國融資一直採用技術性上市策略，但最近幾個月，美國和中國的政府部門都對此表示不滿，部分原因是習近平要求保護本土企業掌握的技術秘密。

英國路透社今年3月底曾經有一篇發自香港的獨家報道，率先披露中國正在考慮設立一個新的證券交易所，以吸引海外上市的中國企業迴流，同時提高中國國內股市的全球地位。但是報道中說，不知道中國新證交所的設立地點，也不清楚設立時間。

在美中關係日益緊張惡化之際，美國證券監管機構已經放話，如果在美國上市的中國公司不遵守美國的審計標準和制度，將會迫使這些中國公司在美國退市。