俄羅斯外長拉夫羅夫：中國在基於西方規則博弈場戰勝美國

在中國與美國關係緊張之際，俄羅斯外長拉夫羅夫（Sergey Lavrov）9月2日發表講話，中國正在基於西方規則的博弈場上戰勝美國。



2021年3月22日，俄羅斯外長拉夫羅夫（右）與中國外長王毅舉行會談。（AP）

據俄羅斯《莫斯科共青團員報》9月2日報道，拉夫羅夫在斯維爾德洛夫斯克州首府葉卡捷琳堡市會見該州大型工業企業的負責人時說，中國正在二戰後美國塑造的賽場上（與美歐）進行「博弈」，從經濟層面來看，中國正在這個基於西方規則的博弈場上戰勝美國。

拉夫羅夫稱：「我提到了西方正推行針對俄羅斯和中國的政策。在美國製定的所謂『威脅』清單中，經常首先被提及的就是中國，中國正在二戰後美國塑造的、隨後有所改進的賽場上『博弈』，例如布列頓森林體系、世界貿易組織（WTO）、全球化的工具和機制，所有這一切都是西方倡導的。全世界都接受了這些規則，包括中國在內。從經濟方面來看，中國正在這一基於西方規則的博弈場上勝過美國。」

談及美國的對華政策，拉夫羅夫批評美國對中國採取各種歧視性措施。中國通過WTO爭端解決機構就相關問題對美國提起訴訟，而美國阻撓這些機構的調查。美國本應支持「公正地處理中國向其提出的訴訟」，但美方不願這麼做，還要求對WTO進行改革。

拉夫羅夫還指責美方認為能為WTO改革工作提供保障的是美國和歐洲，而非中國及其他競爭對手，「這樣的邏輯與自由市場原則和公平競爭原則相去甚遠」。