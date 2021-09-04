中歐關係｜歐盟外長會將討論對華政策

為期兩天的歐盟外長會在斯洛文尼亞首都盧布爾雅那（Ljubljana）舉行，9月3日討論的其中一個議題是「如何與中國打交道」。此外會議亦將談及阿富汗塔利班組織，俄塔社3日稱，歐盟最高外交官提及作為歐盟與阿富汗政權接觸的5個準則。



2021年7月3日，中國外長王毅講話提到，動輒聲稱維護「基於規則的國際秩序」，並以此向別國施壓，是強權政治的翻版，中國要旗幟鮮明反對。（中國外交部）

據今日俄羅斯電視台9月3日報道，歐盟外長會9月2日討論的是眼下最熱門的阿富汗問題，9月3日的焦點之一則是中國。這是2021年3月歐盟就新疆問題上制裁中國，遭中方反制裁以來，歐盟外長首次涉及對華政策的高層會議。此次會議目的是評估在全球地緣政治動盪時期的中歐關係，討論如何與北京打交道。

一名了解此次會議的歐洲高官說，「我們的想法是對目前與中國的關係有一個看法。這是一種複雜的、多方面的關係。我們有三個不同的支柱，從合作夥伴到競爭對手到系統性競爭對手。每一種不同的關係都有利弊，都有問題，也有進展」。

有媒體稱雖然這是一次非正式外長會，但有關中國的討論將標誌着歐盟對華政策繁忙秋季的開始，為2022年的中歐關係定下基調。

今日俄羅斯電視台認為，這次會議召開時，「歐盟正處於對華關係的十字路口」。歐洲議會的權力有限，但事實證明，它是一個咄咄逼人的機構，一直是歐洲內部反華情緒的主要來源之一。在歐盟與中國的關係上，歐洲議會的零和做法遠多於歐盟國家元首。它通過了許多議案，其中不少是與中國敵對的，但大多數被遺忘了。不過，議會批准和確認條約的權力意味着在許多方面它是一個「看門人」，比如意圖凍結對中歐投資協定的批准。