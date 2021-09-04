印度第二季GDP按年大增20.1%　惟前景不被看好

印度經濟現在仍然面臨着新型冠狀病毒肺炎（COVID-19）疫情的威脅，2021年全年的國內生產總值（GDP）增速必定會大幅度低於20%。



綜合媒體報道，印度政府8月31日公布數據稱，該國在2021年二季度的GDP比2020年同期增長了20.1%.

對此，美國彭博社9月1日發布評論指出，儘管印度官員吹噓這個增長數字，預測印度經濟將迎來「V型復甦」，但印度的經濟前景其實並不樂觀，官員們的豪言壯語應該等一等再說。彭博社專欄作家慕克吉（Andy Mukherjee）撰文指出，印度2021年二季度GDP按年大幅增長20.1%，這種增速將在2021年超過世界上其他主要經濟體，但印度在2020年同期因新冠肺炎疫情實行的封鎖措施導致經濟萎縮，GDP下降了24%。

根據獨立研究人員的數據，2021年二季度（4月至6月）印度疫情嚴重，估計有250萬至280萬印度人死於新冠肺炎。那時的印度，氧氣供應不足、醫院牀位不足，村民們把屍體扔到河裏或草草埋葬，變賣家產以拯救親人。

疫情持續，印度經濟還有很多憂患。（美聯社）

作者寫道，如今這種經濟增長數字既不能掩蓋全國範圍內的大規模苦難，也無法預示未來漫長的復甦之路。

事實上，根據《今日印度》的說法，如果採用季度性按月的計算方法，疫情對印度經濟的影響依然明顯。

《今日印度》報道了ICRA首席經濟專家納亞爾對印度經濟的評價。他認為，優秀的數據不能說明印度當前面臨的嚴重問題。

另有分析指出，印度的失業率從6月開始，數據出現了一定程度的下降。專家預估印度2021年的GDP增速大概在11%，這也是印度2021年能夠達到的最好的經濟成果。