911恐襲廿周年｜阿富汗會再次成為恐怖份子溫床重演悲劇嗎？

2021年9月11日，是美國發生911恐襲20周年，適逢美軍完成撤出阿富汗的行動，不少人或有疑問，在塔利班控制阿富汗的境況下，該國很大機會成為恐怖份子未來籌劃對美國實行大規模恐怖襲擊的天堂。



美國總統拜登（Joe Biden）決定完成美軍從阿富汗撤軍這項歷史任務，外界認為他的決定很可能是個錯誤，或令蓋達組織（al-Qaeda）等國際恐怖組織再伺機向美國發動恐襲。

圖為2001年9月11日，美國紐約世貿中心第二座大樓被劫持飛機擊中後起火。（Reuters）

前阿富汗政府和平談判團隊成員努爾（Khalid Noor）指，若放棄阿富汗，世界將犯下錯誤，因為恐怖組織或再次出現並發動恐襲，意味911事件可能再次重演。他解釋指，塔利班從未切斷與蓋達組織等國際恐怖組織的聯繫，因此恐襲風險仍然存在。

但在此之前，我們必須考慮到在阿富汗以外，其他國家亦可能會是恐怖份子籌劃施襲的地方。大家別忘記，雖然蓋達組織的總部在阿富汗，但策劃和準備襲擊美國世貿中心的組織前首領拉登（Osama bin Laden）副手，正正是在德國漢堡（Hamburg）籌備。

事實上，從巴基斯坦、蘇丹、黎巴嫩和埃塞俄比亞，以至法國、墨西哥，甚至是美國本土等，全球有數百個空間可以容納恐怖份子，他們都可以在這些地方籌劃對美國施襲。

美國要阻止恐怖份子發動恐襲，避免重演911如此規模的悲劇，首要任務是要確保邊界安全，防範恐怖份子入境。美國政府自911事件後的過去20年以來，已建立了龐大的防禦和進攻系統，包括在恐襲前早已成立的中央情報局（CIA）、聯邦調查局（FBI）、國家安全局等各個情報組織，以及恐襲後新成立的內閣級國土安全部，和不斷提升美軍特種部隊的反恐能力，或成為當地20年來未有重演悲劇的因素之一。