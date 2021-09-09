朝鮮建國73週年閱兵　沒展示新武器與導彈　反映政府着重2件事

9月9日是朝鮮建國紀念日，金日成廣場在凌晨舉行閱兵儀式。是次閱兵受檢的主要是民防組織以及負責疫情防控的隊伍，被視為反映民生與防疫是平壤政府的優先事項。



韓聯社9日引述朝中社9日稱，朝鮮慶祝共和國成立73週年的民間及安全武力閱兵式在首都平壤的金日成廣場舉行，身穿灰色西裝金正恩當天零時登上閱兵檢閱台。

閱兵儀式開始後，參加活動的軍民列隊擺出「9・9」「以民為天」「富強」等文字及勞動黨黨徽圖案，之後的活動包括傘兵跳傘、戰鬥機鳴放禮花、少年團獻花、升旗儀式、鳴禮炮21響等。

圖為9月9日朝中社提供的圖片，顯示朝鮮慶祝建國73周年，朝鮮領袖金正恩站在閱兵檢閱台，與其他官員一同出席閱兵式，向正在步操的軍人敬禮。（Reuters）

金正恩無發表講話

金正恩在多名高官陪同下出席閱兵式，沒發表講話。勞動黨中央委員會書記李日煥負責發表講話。

李日煥稱，在任何情況下，政府都會本着自力更生、自主發展的原則，堅決捍衛朝鮮人民的尊嚴和根本利益，用自己的方式解決一切問題，又說會壯大保衛國家的軍隊，將國防工業提升到更現代化基礎上，不斷提高國家的防禦能力。

是次閱兵儀式是朝鮮繼2020年10月10日勞動黨建黨75周年，以及2021年1月14日勞動黨第8次代表大會後，第3次在夜晚進行閱兵。這是美國拜登政府上任以來，朝鮮首次舉行閱兵式。

圖為9月9日朝中社提供的圖片，顯示朝鮮慶祝建國73周年，朝鮮領袖金正恩當天深夜抵達位於平壤市中心的金日成廣場，親切地讓兩名兒童挽着他的手臂。（Reuters）

聚焦內部 提升凝聚力

韓聯社9月9日引述韓國官員稱，初步分析是次閱兵規模較前兩次為細，受檢軍人與武器亦較少，時間較短，持續約1小時左右。

韓聯社9日稱，朝鮮在面臨防疫常態化、洪澇災害以及經濟困難等多重挑戰的情況下，比起對外耀武揚威，是次閱兵更加側重於增強內部凝聚力。

是次閱兵主要檢閱屬於民防組織的「勞農赤衛軍」。此外負責疫情防控的應急防疫縱隊、保健省縱隊、由摩托和拖拉機分隊組成的機械化縱隊也有參加閱兵儀式。這種安排看來也反映出，平壤政府集中力量在內部管治與防疫的施政方針。

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不見新武器有原因？

韓聯社稱朝中社的報道中，沒提及閱兵式上展示導彈；朝中社對外發布的圖片亦沒有導彈受檢。以往朝鮮閱兵式中受檢的武器，都會成為國際社會及軍事專家所注視及分析的對象。

韓聯社9月9日分析稱，朝鮮通常在逢五逢十的特殊年份舉辦大規模閱兵，公開多款新武器。但73週年並非特殊年份，且活動的時間和規模均被壓縮，加上準備時間倉促，亮相閱兵式的武器或相對有限。

可供對照的是2020年10月10日，朝鮮在勞動黨建黨75周年紀念日舉行閱兵儀式，並首次公開新型洲際彈道導彈。韓聯社引述韓國軍方推測，這款新型洲際彈道導彈射程可能較「火星-15」長很多。外界估計它或可裝載多個彈頭、甚至能運載核彈頭，射向美國任何地方。