商人兼學者覃樹人被控向中國走私美國軍用設備　獲刑兩年

華裔商人兼學者覃樹人（Shuren Qin，音譯）2018年遭美方指控非法出口用於反潛作戰的海洋技術給中國軍方，在今年4月達成協議認罪後，獲判2年刑期。



據路透社9月9日報道，覃樹人是一家銷售海洋儀器公司的創辦人，他在承認非法出口可用於監測水下聲音的水聽器後，位於波士頓的美國聯邦地區法院法官卡斯帕（Denise Casper）對其量刑裁決。

檢察官曾要求判處覃樹人7年半的刑期，另必須繳納2萬美元罰款，但卡斯帕最終決定判處覃樹人入監服刑2年。

辯方律師說，覃樹人於2005年在中國創立了領海海洋儀器有限公司，向科學家提供海洋研究設備，並於2014年與家人一起移民美國，成為永久居民。

中國商人覃樹人走私科技產品遭判刑2年。（Reuters）

檢方稱，從2015年至2016年，覃樹人欺瞞了一家美國供應商，在沒有獲得出口許可證的情況下，向中國西北工業大學出口水聽器，該大學是參與研究水下無人機項目的中國軍事研究機構。

辯方律師表示，覃樹人並沒有意識到西北工業大學的意圖，因為該科技產品亦能用於民間和科學領域，強調「這些並不是什麼最高機密的科技產品」。

據了解，覃樹人在2021年4月對10項指控承認有罪，包括串謀違反出口管控、簽證欺詐、洗錢和走私。他是在2018年被起訴。

檢察官也曾指控覃樹人出口水面無人機和機器船，以及他在2015年至2018年向中國政府控制的實體出口總值800萬美元的商品。覃樹人僅承認部分指控，即與60部價值10萬美元的水下聽音器有關的部分。