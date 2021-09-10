911恐襲20周年｜英媒刊文：美國全球反恐為中國打開機遇之門

2001年9月11日，伊斯蘭恐怖主義組織蓋達組織（Al Qaeda）成員劫持飛機撞向紐約世貿中心和華盛頓五角大樓，製造了震驚世界的「911」事件。英國BBC刊文報道回顧這20年，稱該事件是美中力量轉折點。



英國公共廣播公司（BBC）9月8日報道，中國從「911」後美國的反恐行動中看到契機，尋求改善原本緊張的雙邊關係，得以爭取到「關鍵的十年」迅速提升國力，成長為有能力挑戰美國世界霸主地位的新興超級大國。

2001年9月11日，世界貿易中心的雙子塔在紐約帝國大廈後面燃燒。恐怖分子將兩架飛機撞向世界貿易中心，導致 110 層的雙子塔倒塌。（AP）

報道分析，當世貿中心和五角大樓遇襲後，時任中國國家主席的江澤民立即致電布殊總統，這一舉動背後是嚴謹的戰略判斷。因為就在此前幾個月，美中關係還因海南島撞機事件陷入僵局。

文章說，「911」恐怖襲擊就迫使美國將對外政治重心轉移到別處，包括在反恐方面爭取北京的支持，雙方在事件後半年中頻繁往來，兩國關係迎來了建交以來的「新春天」。

而「911」事件後的幾年裏，美國將反恐視為外交政策的重頭戲，發動中東和南亞兩場戰爭，花費巨大。這在客觀上使其放鬆了對中國崛起的警惕，放慢了對中國的戰略圍堵。而中國則抓住了這難得的戰略機遇期，利用較為穩定的國際環境來自我壯大。

不過接受BBC採訪的專家認為，20年後的美中力量轉變並非僅由反恐這一原因造成，還有美國自己對形勢的誤判。

美國邁阿密大學政治學教授金德芳（June Teufel Dreyer）認為，反恐與遏制中國「並非只能二選一」，美國同時在做這兩件事，只不過遏制中國的力度始終不夠。

她強調，在很長一段時間裏，華府的很多人都認為，中國在融入了經濟全球化之後，終將變成一個政治自由的國家。金德芳稱，美國原以為可以進行合作，以至於低估了中國。