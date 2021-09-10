新冠肺炎｜拜登公布強制接種疫苗措施　料3分2美國勞工受影響

美國總統拜登（Joe Biden）9月9日公布新措施刺激新型冠狀病毒肺炎（COVID-19）疫苗接種率，估計最多1億美國人受到影響，佔當地勞工約三分二。



拜登9日在白宮公布新一輪抗疫行動計劃，應對持續上升的Delta變種病毒株的感染個案，以及疫苗接種率停滯的問題。

拜登表示，美國的疫情仍然處於艱難時刻，而且可能會維持一段時間，不過前路沒有像去年冬天般惡劣。他批評有民選官員積極地損害抗疫成效，並對大約8000萬名尚未接種疫苗的美國人感到氣餒。

他宣布，當地員工人數超過100人的企業，所有員工都須接種疫苗，或是每週接受病毒檢測，估計大約8000萬名美國人因此受到影響。另外獲聯邦醫療保險（Medicare）或聯邦醫療補助（Medicaid）衛生機構工作的約1700萬名員工亦須完全接種疫苗。

拜登強調，新措施將打擊阻止公共衛生的人士，重申這不是關乎自由或個人選擇，而且需要付出更多刺激疫苗接種率，指此舉才有擊敗病毒的方法。他之後表示會在9月較後時間公布更多抗疫措施。

拜登同時簽署行政命令，要求與聯邦政府有生意往來的數百萬名行政部門及承包商人員亦須接種疫苗，而且不可以透過病毒檢測方式代替。

根據《紐約時報》報道，截至9日，全國大約75.2%成年人已經接種最少一劑疫苗，當中65歲以上長者的接種率最高，長者的完全接種率達82%。