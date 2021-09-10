朝鮮參加北京冬奧資格被取消　中國：願保持溝通

國際奧林匹克委員會（International Olympic Committee，IOC）決定取消朝鮮奧委會成員資格至2022年底，朝鮮選手將無法以國家隊選手身分參加明年的北京冬奧。中國外交部9月9日稱願與國際奧會、相關國家等保持溝通。



中國外交部發言人趙立堅9日在例行記者會上回應記者提問時稱注意到朝鮮方面因新型冠狀病毒肺炎（COVID-19）疫情原因沒參加東京奧運，也注意到國際奧會網站，有關北京冬季奧運會的消息。

趙立堅稱中方作為北京冬季奧運會的東道國，正積極推進2022年北京冬奧會各項籌備工作，有信心、有能力如期舉辦一屆簡約、安全、精彩的奧運盛會；中方願意就運動員、代表團來華參賽等事宜，與國際奧委會、相關國家及地區保持溝通。

IOC主席巴赫（Thomas Bach）9月9日稱，朝鮮由於沒派運動員參加今屆奧運，由此決定暫時凍結朝鮮的會員資格至2022年底，意味平壤方面無法參與明年初的北京冬季奧運。