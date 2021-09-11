911恐襲廿周年｜拜登發表錄影演說悼念死者　呼籲國家團結

9月11日是911恐怖襲擊廿周年。美國總統拜登（Joe Biden）9月10日發表錄影演說，紀念2,977人死難者以及冒險救人的消防員等。他呼籲國家團結，並形容團結是美國面對厄運的最大力量。



20 years after September 11, 2001, we commemorate the 2,977 lives we lost and honor those who risked and gave their lives. As we saw in the days that followed, unity is our greatest strength. It’s what makes us who we are — and we can’t forget that. pic.twitter.com/WysK8m3LAb — President Biden (@POTUS) September 10, 2021

拜登承認，針對美國穆斯林的恐懼、憤怒和憎惡扭曲了美國的團結。他稱，對他而言，911事件最核心的一課是說明團結是最大的力量，「團結不代表我們要相信同一事情，我們必須對彼此和國家有基本尊重和信心」。

拜登和第一夫人吉爾（Jill Biden）9月11日當日將前往恐襲事發地點出席悼念活動，分別是紐約市、位於維珍尼亞州阿靈頓的五角大樓和賓夕法尼亞州的尚克斯維爾。