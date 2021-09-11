金正恩禮遇有嘉　朝鮮「國寶級主播」李春姬大合照穩站「C位」

朝鮮領袖金正恩9月9日出席紀念建國73周年活動，並與在慶祝表演有功的合照，朝鮮「國寶級主播」李春姬站在中央位置，還挽着金正恩的手臂。由此可見她與金正恩的深厚交情。



在這張朝鮮中央通訊社的照片中，朝鮮領袖金正恩（圖中穿灰色西裝者）與所有在建國73周年表演活動有功者合照，朝鮮知名新聞主播李春姬站在他身旁，而且親切地挽着他的手臂。（朝鮮中央通訊社）

圖為9月9日朝中社提供的圖片，顯示朝鮮慶祝建國73周年，朝鮮領袖金正恩站在閱兵檢閱台，與其他官員一同出席閱兵式。相中身穿傳統裙裝的女子便是李春姬，（Reuters）

朝鮮多項慶祝活動和閱兵儀式結束後，在朝鮮發布的新聞照片中，已不常於熒幕亮相的李春姬引起注意。在大合照中，她站在前排中央，還挽着金正恩的手臂，在閱兵台上也搭着金正恩的肩膀，顯見兩人相熟、交情不淺。

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現年78歲的李春姬是朝鮮官方電視台當家主播，雖已稱退休，但只要朝鮮有重大事件，仍可見到她坐鎮主播台，例如朝鮮上一任領導人金正日去世，便是由她報道。此外金正恩參觀重要設施、朝鮮有重大軍事發展，也會見到她的專業報道。媒體形容她播報的嗓音有魄力，能讓「美帝」等敵人「肝膽俱裂」。

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