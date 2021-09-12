911恐襲廿周年｜特朗普批拜登政府撤軍阿富汗的方式是無能

9月11日，美國總統拜登（Joe Biden）和前總統奧巴馬（Barack Obama）、喬治布殊（George W. Bush）、克林頓（Bill Clinton）前往「9·11」襲擊現場參加紀念活動，而特朗普則發表視像演講批評拜登無能。



美國政治新聞網站「Politico」9月11日報道，特朗普在視像講話中稱，這是一個非常悲傷的日子，9月11日代表着我們國家的巨大悲痛。 這也是一個悲傷的時刻，我們對那些對我們國家造成如此傷害的人的阿富汗戰爭於上周結束了。

+ 15

特朗普稱，我們國家的領導人被弄得像個傻瓜，而這是絕不允許發生的。此外，特朗普還 指責了那些「糟糕的計劃、令人難以置信的弱點以及不了解真正發生了什麼的領導人」。而這些矛頭均指向美國現任政府。

不僅如此，特朗普對上個月13名美軍在喀布爾炸彈襲擊中喪生表示哀悼時稱，拜登及其無能的政府在失敗中投降，我們將掙扎着從這種無能所造成的尷尬中恢復過來。

值得一提的是，在其他前總統前往「9·11」襲擊現場參加紀念活動之際，特朗普早前宣布，他將和他的兒子小特朗普一起充當於9月11日舉行的佛羅里達州「拳擊之夜」活動的評論員，他們將對四場比賽進行解說評論。

美國「微軟全國廣播公司」（MSNBC）網站稱，特朗普的決定引發了外界的批評，人們認為特朗普在如此嚴肅的紀念日選擇參加這種輕浮的活動是有失尊嚴。