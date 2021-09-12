美國監管機構擬正式評估穩定幣是否威脅金融穩定

據彭博社9月12日援引三位知情人士透露，經過數周的審議後，美國財政部和其他聯邦機構即將決定是否由金融穩定監管委員會（FSOC）啟動評估，確定Tether等穩定幣是否威脅金融穩定。FSOC有權認定某個企業或活動對金融體系構成系統性威脅。如果做出這一定性，有可能會對穩定幣產生重大影響。



所謂穩定幣，是指以中心化資產為抵押發行代幣，是一種具有穩定價值的加密貨幣，通常與黃金或美元等相對穩定的資產掛鈎。交易員們普遍使用穩定幣來購買比特幣（Bitcoin）和其他虛擬貨幣，因而穩定幣對加密貨幣市場而言至關重要。

然而2021年1月，美國財政部下屬的貨幣監理署（OCC）還公布信函稱，全國性銀行和聯邦儲蓄協會可以使用公共區塊鏈和穩定幣（stablecoins）進行結算。信中稱區塊鏈網絡作為一種「更便宜、更快、更高效」的支付方式，可以降低跨境交易的成本。出於這個原因，它授權銀行在匯款期間利用區塊鏈和穩定幣與法幣轉換——甚至如果他們願意的話，還可以發行穩定幣。