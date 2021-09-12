Fortnite要塞英雄開發商告蘋果小勝一仗　未來課金內購更便宜嗎？

遊戲開發商Epic Games與蘋果（Apple）的官司，聯邦法院9月10日頒下裁決。根據判決的內容，蘋果並不如Epic所說違反壟斷條例，更需根據合約向蘋果賠償數以百萬的償失。

但裁決同時認為iOS的應用程式不應被強迫使用蘋果的付費機制，意味開發者可以讓用戶使用第三方的付費系統。這將對市場造成什麼影響？



Epic戰蘋果的第一仗被認為互有輸贏，而案件的核心，是否容許第三方付費系統的情節上Epic Games取得勝利。外界預料雙方都會上訴，這裁決不會是最終的結果。

蘋果與Google一樣，擁有各自的應用市場與付費系統。但蘋果限制所有應用程式開發商使用iOS的操作系統，必須透過其付費系統內購，而蘋果將會從中收取30%的佣金。

圖為5月21日，聯邦法院在聆訊上聽取雙方陳詞。Epic對蘋果的官司戰在5月開始。（Reuters）

這代表用戶付出100元的購買，只有70元歸於應用程式的開發及營運商。這亦意味若開發營運商希望收取100元的成本價，用戶必須付出143元才可，間接令用戶購買的物價上升。

Epic故意在遊戲《要塞英雄》（Fortnite）中，在遊戲內加入了引導向第三方付費系統的連結。讓玩家同以享有近八折的優惠，購買同一件道具。蘋果勒令遊戲下架，Epic決定控告蘋果，引發這場官司。

未來課金內購會更便宜？

假若容許第三方付費系統的裁決最終未被改變，這將會打破蘋果多年強制使用其付費系統的壟斷。包括Epic在內，其他遊戲公司及應用程式都可能會提供類似的第三方付費渠道，讓用戶選擇。

然而，市場會否因而造成具大的變化，用戶未來課金或內購會更便宜，這倒不一定。首先並非所有應用營運商都擁有能力搭建自家的付費系統，只要是使用第三方付費，都必然會被收取佣金，僅多與少的分別。

圖為《要塞英雄》（Fortnite）中，在Apple下架前，課金購買的畫面。使用Epic的付費系統可以更便宜。（Fortnite截圖）

第二，在Google上的Android操作系統不少早已提供了第三方的付費方法，但價錢在絕大部分情況下都與Google Play Store中的一致。這是因為設定價格上的方便，也是為若有哪個用戶選擇非Google的付費方法時，公司可以賺更多的錢。

不過，這或許會強迫蘋果採取方法挽留用戶。蘋果除可以增加「友情提示」，警告用戶前往第三方付費系統可能會遭遇什麼樣的安全風險外，也可能會建立類似Google Play Points的制度，提高用戶忠實度。

Android的用戶使用Google Play購買東西時，可以賺取積分，而積分可以兌換禮券直接使用。而系統會因應用戶消費給予不同等級，獲取更多優惠等。這些都是間接讓用戶享受折扣的方法。