美媒社論：傲慢導致超級大國走向衰落　中國成為最大贏家

911事件後，美國陷入阿富汗戰爭20年，導致自身的超級大國地位岌岌可危。美媒認為，中國成為了這段歷史的最大贏家。



《華盛頓郵報》9月10日刊發題為《911是美國超級大國衰落的開始》的社論文章，反思過去20年美國的得失。

文章表示，美國在中東的戰事分散了美國當局對中國崛起的注意力，美國學者宣稱中國成了美國反恐戰爭「最大的贏家」，如今美國正忙於應對中國的「大國競爭」。而從歐洲到亞洲，各國官員們認識到，「美國治下的和平」（Pax America）的共識正在消失。

文章表示，2001年9月11日的恐怖襲擊，標誌着在一個特殊時刻，美國在世界舞台上的地位達到了頂峰。美國，不再是冷戰的勝利者，而是一個受傷的「單極」超級大國，準備在全球範圍內「伸張正義」。

這一次，美國敵人不是一個敵對的霸權國家，而是一個模糊的概念「恐怖主義」，美國政府把這個概念與伊斯蘭極端分子的網絡，和美國敵對的所謂「獨裁政權」聯繫在一起。其結果是導致了美軍對阿富汗和伊拉克的昂貴入侵，美國國內安全機構的劇烈擴張，以及最終讓全球重新認識到了美國軍力的侷限性。

在這一「全盛時期」，儘管歐洲盟友們對於美國入侵伊拉克憂心忡忡，聯合國高官予以反對，但小布殊（George W. Bush）政府不予理會。當時美國人認為自己是歷史的勝利者，一名匿名白宮官員——有人推測是共和黨戰略家卡爾·羅夫——2004年這樣告訴《紐約時報雜誌》：「我們現在是一個帝國，當我們行動時，我們創造了自己的現實，我們是歷史的主角……而你們，你們所有人，只剩下學習我們所做的事情就可以了。」

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然而，「911」事件發生20年後，這種傲慢的帶來的遺留問題依然困擾美國。

文章表示，美國在全球的戰爭，特別是伊拉克戰爭，削弱了美國在世界上的地位。2002年9月，在入侵伊拉克的半年前，南非前總統曼德拉譴責了布殊政府的「傲慢」單邊主義。根據皮尤研究中心的民意調查，美國在世界各地的支持率自入侵伊拉克以後直線下降。

在反對伊拉克戰爭的奧巴馬（Barack Obama）上台以後，全球各地對美國的支持率有所回升。奧巴馬撤出了部署在伊拉克的美軍，但當伊拉克和敍利亞催生出極端組織「伊斯蘭國」以及新的動盪和暴力浪潮時，奧巴馬依舊是這一慘劇的負責人。

美國在伊拉克的經歷成為了一個寓言故事——小布殊的官員吹噓稱帝國試圖創造一個新的現實，但顯然這是一種錯覺。文章援引布魯斯金學會9月2日的推特說道：「20世紀末，美國像巨人一樣傲視世界。我們在軍事上和經濟上都沒有對手，我們在意識形態上對抗『非民主自由政權』。但『9·11事件』改變了這一切。」

文章表示，如今，美國的政策精英們意識到，他們曾經以為自己能駕馭歷史，但現在他們發現他們僅僅是乘客而已。