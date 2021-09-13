Fortnite要塞英雄開發商狀告蘋果　打開群起興訟之門？｜國際晨報

美國聯邦法院9月10日對《要塞英雄》（Fortnite，或稱《堡壘之夜》）開發商英佩遊戲公司（Epic Games）控告蘋果公司（Apple Inc.）的反壟斷案作出裁決。對於一眾用家來說，最關心的料是未來課金或內購會更便宜？但這並不一定……

另外一個引起關注的問題是，應用程式商店市場會否發生巨大的變化？美國法官裁定蘋果公司App Store政策違反競爭法，但不是「非法壟斷者」。但在這個被視為互有輸贏的裁決中，Epic Games至少為進一步就對抗「蘋果稅」打開了缺口。其他市場參與者或是國家政府，不久將來都可能對蘋果磨掌擦掌。

這場官司緣於2020年Epic Games在遊戲《要塞英雄》加入了引導向第三方付費系統的連結，繞過蘋果應用商店App Store的支付系統，規避蘋果30%的營收分成。蘋果於是將遊戲自App Store撤走，Epic Games便決定將蘋果告上法庭。

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