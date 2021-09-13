「精液針筒」隨機插女性臀部　變態男︰像被蜜蜂螫到，對吧？

被來歷不明的針筒刺到，這如同恐怖片的情節居然在現實發生！去年美國馬里蘭州一名男子，攜帶針筒至超市，隨機刺向一名女顧客臀部並注射，而針筒中的正是該名男子的精液。



綜合外媒報道，51歲的湯馬士(Thomas Byron Stemen)去年2月在超市尾隨受害者凱蒂(Katie Peters)，據閉路電視畫面所見，湯馬士趁對方歸還購物車時，以針筒刺向其臀部。凱蒂突然感覺到臀部一陣灼熱疼痛，錯愕不已，湯馬士此時問她︰「我知道，像被蜜蜂螫到，對吧？」凱蒂以為遭湯馬士用煙頭燙傷，生氣斥責湯馬士後就乘車離開。

凱蒂其後發現灼熱感遲遲未退，還在臀部找到傷口，才發現自己被針筒刺到，於是馬上找醫生和報警。凱蒂後來表示當時不知道針筒入面有什麼，「或者是老鼠藥、愛滋病毒，我完全不知道針筒內有什麼」。警方接報後展開調查，根據閉路電視畫面鎖定湯馬士，馬上將其拘捕並上門搜查，在他車上、家中發現多個針筒，而且都裝滿他的精液，警方認為受害者不只凱蒂一人。

據閉路電視記錄，事發當天湯馬士在該超市曾企圖向另外2名市民下手，幸並未得逞。據悉湯馬士有至包括家暴待6項前科，近日他因本案被判監禁10年，法官指湯馬士的攻擊行為「非常怪異且令人不安」。