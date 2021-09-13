朝鮮罕見評論韓劇《D.P：逃兵追緝令》：揭露地獄般韓國軍旅生活

一直嚴防韓國文化入侵的朝鮮政府，竟罕見地透過官媒評論韓劇《D.P：逃兵追緝令》，指出「徹底揭露地獄般的南朝鮮軍旅生活」。
《韓國先鋒報》報道，朝鮮對外宣傳媒體《回聲》（Meari）11日表示，「最近在南朝鮮揭露軍隊嚴重腐敗的連續劇D.P大受歡迎」，描述韓國軍隊殘酷的黑暗面，認為這部作品與先前的韓劇不同，生動描繪為何軍人會被逼到逃兵。
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「南朝鮮軍人不得不開小差，就是因為被欺凌，這齣劇顯示南朝鮮軍方紀律渙散、霸凌嚴重、貪腐盛行」，直言此劇「徹底揭露地獄般的南朝鮮軍旅生活」。
改編自漫畫的戲劇《D.P：逃兵追緝令》由丁海寅、具教煥主演，揭露韓國軍隊長期以來的欺凌真相，8月底於Netflix上架。
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