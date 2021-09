美國務卿布林肯赴國會作證　稱堅守對台灣承諾

美國從阿富汗撤軍後,華府遭質疑會「拋棄盟友」,美國國務卿布林肯(Antony Blinken)9月13日反駁上述論調,並稱美國將「堅守對台灣與烏克蘭的承諾」。



美國國務卿布林肯9月13日在國會出席首場討論阿富汗撤軍行動的聽證會。布林肯在聽證會上為美國從阿富汗撤軍進行辯護。他通過視像說「沒有證據顯示,(美軍)待更長的時間能夠讓阿富汗的安全部隊或阿富汗政府變得更加堅韌或自我維持。」

有聯邦眾議員談到烏克蘭與台灣因美國從阿富汗撤軍感到「恐懼」,布林肯回應說:「肯定的,我們堅守對這兩個『國家』的承諾。(Absolutely. We stand by our commitments to both countries.)」

布林肯繼續說,「我們將在《與台灣關係法》(Taiwan Relations Act)下遵守我們的承諾,我們將遵守我們對烏克蘭的承諾,包括不久前,大約一周或可能兩周前,拜登(Joe Biden)總統和澤連斯基(Volodymyr Zelensky)總統討論並作出的承諾。」

布林肯又承諾,美國將繼續支持對阿富汗進行人道主義援助,但是這些援助將通過非政府組織和聯合國機構來執行。