日本自民黨總裁選舉｜候選人提涉華內容　中國：政治炒作毫無意義

日本自民黨總裁選舉進入倒數階段，候選人頻頻提及和中國有關的內容，中國外交部發言人趙立堅9月14日進行回應。



據中國外交部官方網站9月14日消息，趙立堅主持中國外交部例行記者會。有記者提問，日本自民黨總裁候選人岸田文雄再次表示要對抗中國，將在閣僚中新增負責人權和經濟安保問題的相關職位。另一位候選人高市早苗也表示，如果當選將繼續參拜靖國神社。發言人對此有何回應？

趙立堅表示，中國對於靖國神社的立場是一貫的、明確的，中國的內政不容外部勢力干涉，日本政客應該停止拿中國說事，這類政治炒作毫無意義，可以休矣。

在這之前，已宣布參選日本自民黨總裁的岸田文雄9月13日召開記者會，公布了外交與安全保障政策，提出將新設負責人權問題的首相助理，應對中國人權問題等。

日本共同社提到，對於中國海警船駛入尖閣諸島（中國稱釣魚島）附近海域，岸田文雄還主張加強日本海上保安廳與自衛隊的合作以及致力於修改相關法律。