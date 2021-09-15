英媒：拜登曾提議與習近平面對面會晤　遭對方回絕

英媒9月14日報道，美國總統拜登（Joe Biden）9月10日與中國國家主席習近平通話時，建議與習近平舉行一次面對面的峰會，但對方沒有接受提議。



據英國路透社引述《金融時報》9月14日報道，在中美元首10日的90分鐘通話中，美國總統拜登建議與中國國家主席習近平舉行一次面對面的峰會，但未能與習近平達成協議。報道稱，這導致一些美國官員得出結論，認為北京方面仍在對華盛頓採取強硬態度。

在習拜通話中，拜登提議中美舉行領導人峰會，以打破中美關係的僵局。但多名知情人士稱，中國領導人沒有接受拜登的提議，而是堅持要求華盛頓對北京採取不那麼尖鋭的態度。

5名知情人士透露，儘管習近平在與拜登通話中的言辭不如中國高級外交官那麼尖刻，但他向拜登傳達的總體訊息是，美國必須緩和對中國的措辭。

一位美國官員說，白宮認為，習近平不想舉行中美峰會，部分原因是出於對新型冠狀病毒肺炎（COVID-19）的擔憂。

另一位人士表示，習近平與拜登有可能在20國集團（G20）峰會前後同意進行視像通話，這比電話通話更進一步。

但是3位知情人士稱，美國對習近平毫無興趣舉行中美峰會感到失望。

美國彭博社的報道稱，拜登提出與習近平舉行面對面會談，但被中國領導人拒絕了。

報道指出，因為在新冠肺炎疫情期間，即使是重大集會，習近平也不離開中國，習近平已經有600多天未出國訪問。