美媒：Facebook雙重標準　數百萬VIP用戶享特權免受審查

美媒9月13日報道，Facebook一項名為XCheck的系統，讓數以百萬計名人、政治人物和其他知名用戶的貼文享有特權，免受部分審查。惟Facebook曾聲稱審查規則適用於所有用戶。



《華爾街日報》13日引述Facebook內部文件指出，部分名人、政治人物及其他知名用戶，受惠於稱為XCheck或「交叉核對」（cross check）的系統，免卻部分Facebook的貴賓（VIP）用戶的貼文受到公司品質管控機制影響。

《華爾街日報》調查指出，2020年有多達580萬名Facebook用戶被列入VIP「白名單」，這些人「具新聞價值」、「有影響力或知名度」或「有公關風險」。

調查以巴西足球明星尼馬（Neymar da Silva Santos Júnior）的貼文為例，他發布了一名指控遭他強姦的女子裸照，基於他分享了「未經同意的親密照片」，理應被Facebook立即刪除，但由於他受XCheck機制保護，相關內容留存逾1天才被移除，但已被5600萬名用戶瀏覽。

受XCheck保護人士的貼文仍然會受到審查，但內容比例不足10%。