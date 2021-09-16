剛果民主共和國暫停6華企運營　中國外交官支持　並罕見要求撤離

在剛果（金）暫停六家違規的中資礦企運營後，中國外交部非洲司司長吳鵬和中國駐剛果（金）大使朱京相繼表示支持，並罕見要求相關企業撤離。



位於剛果（金）東部南基伍省（South Kivu）匯集了許多獨立經營、相互競爭的礦企，而本次涉事的6家中資礦企正是其中的一部分。南基伍省省長8月20日下令暫停了在姆文加（Mwenga）地區運作的6家礦企，剛果（金）地方政府在一份行政令中列出了這6家被暫停經營活動的企業名單，並要求這些企業的當地及外國員工必須立即離開。

2019年8月8日，中國第22批赴剛果（金）維和部隊被聯合國授予「和平榮譽勳章」。 （新華社）

根據南基伍省當地律師克里旺杜馬（Christian Wanduma）的說法，這些礦企「在不遵守採礦法規的情況下開採礦產」，導致農業土地被夷為平地，甚至連「花生」都不能在那裏種植。

針對中資礦企的違規之舉，中國外交部非洲司司長吳鵬9月14日連發三條推文回應稱，中方支持剛果（金）依法打擊非法經濟活動，已責成涉事公司徹底停止相關業務並離開南基伍省。「經中方調查，浙江、江蘇兩省有關部門已責成涉事公司尊重剛果（金）地方政府的要求，徹底停止相關業務，儘快離開南基伍省」。

2017年11月13日，在剛果（金）布卡武市的SOS兒童村，當地兒童向中國維和官兵獻花。（新華社）

吳鵬還提到，「相關公司將受到中國政府的處罰，福建和其他省份的相關部門正在進行調查並將採取措施，我們絕不允許在非洲的中國公司違反當地法律法規。」

隨後，中國駐剛果（金）大使朱京9月15日透露，中國政府已採取行動支持剛果（金）政府打擊非法開採自然資源的行為，中國駐剛果（金）大使館還設立了一個專門小組。

報道特別提到，剛果（金）總統齊塞克迪（Felix Tshisekedi）9月10日要求其政府重新評估2008年與中國簽署的採礦合同，希望獲得更公平的協議。「與這個國家簽訂開採合同的人越來越富，而我們的人民卻仍然貧窮，這是不正常的。現在是（中國）重新調整與礦商的合同，以建立雙贏合作關係的時候了」。