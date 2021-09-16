剛果民主共和國暫停6華企運營　中國外交官支持　並罕見要求撤離

撰文：聶振宇
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在剛果（金）暫停六家違規的中資礦企運營後，中國外交部非洲司司長吳鵬和中國駐剛果（金）大使朱京相繼表示支持，並罕見要求相關企業撤離。

位於剛果（金）東部南基伍省（South Kivu）匯集了許多獨立經營、相互競爭的礦企，而本次涉事的6家中資礦企正是其中的一部分。南基伍省省長8月20日下令暫停了在姆文加（Mwenga）地區運作的6家礦企，剛果（金）地方政府在一份行政令中列出了這6家被暫停經營活動的企業名單，並要求這些企業的當地及外國員工必須立即離開。

2019年8月8日，中國第22批赴剛果（金）維和部隊被聯合國授予「和平榮譽勳章」。 （新華社）

根據南基伍省當地律師克里旺杜馬（Christian Wanduma）的說法，這些礦企「在不遵守採礦法規的情況下開採礦產」，導致農業土地被夷為平地，甚至連「花生」都不能在那裏種植。

針對中資礦企的違規之舉，中國外交部非洲司司長吳鵬9月14日連發三條推文回應稱，中方支持剛果（金）依法打擊非法經濟活動，已責成涉事公司徹底停止相關業務並離開南基伍省。「經中方調查，浙江、江蘇兩省有關部門已責成涉事公司尊重剛果（金）地方政府的要求，徹底停止相關業務，儘快離開南基伍省」。

2017年11月13日，在剛果（金）布卡武市的SOS兒童村，當地兒童向中國維和官兵獻花。（新華社）

吳鵬還提到，「相關公司將受到中國政府的處罰，福建和其他省份的相關部門正在進行調查並將採取措施，我們絕不允許在非洲的中國公司違反當地法律法規。」

隨後，中國駐剛果（金）大使朱京9月15日透露，中國政府已採取行動支持剛果（金）政府打擊非法開採自然資源的行為，中國駐剛果（金）大使館還設立了一個專門小組。

報道特別提到，剛果（金）總統齊塞克迪（Felix Tshisekedi）9月10日要求其政府重新評估2008年與中國簽署的採礦合同，希望獲得更公平的協議。「與這個國家簽訂開採合同的人越來越富，而我們的人民卻仍然貧窮，這是不正常的。現在是（中國）重新調整與礦商的合同，以建立雙贏合作關係的時候了」。

剛果民主共和國總統要求重新評估中國採礦合同剛果民主共和國暫停數間中國礦業公司營運
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