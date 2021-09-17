ISIS大撒哈拉地區領導人被擊斃　法軍取得8年來重大成功

9月16日，法國總統馬克龍（Emmanuel Macron）稱，極端組織ISIS大撒哈拉地區領導人薩赫拉維（Adnan Abu Walid al-Sahraoui），已被法軍擊斃，這是法軍在與該地區ISIS戰鬥八年後，取得的重大成功。



La Nation pense ce soir à tous ses héros morts pour la France au Sahel dans les opérations Serval et Barkhane, aux familles endeuillées, à tous ses blessés. Leur sacrifice n』est pas vain. Avec nos partenaires africains, européens et américains, nous poursuivrons ce combat. — Emmanuel Macron (@EmmanuelMacron) September 15, 2021

9月16日，馬克龍在一條推文中說：「這是我們在薩赫勒地區打擊恐怖組織的又一重大成功。」「今天晚上，全國人民都在緬懷所有在薩赫勒的塞爾瓦和巴哈內行動中，為法國犧牲的英雄、失去親人的家庭和所有傷員。他們的犧牲沒有白費。我們將與非洲、歐洲和美國的合作夥伴一起繼續這場鬥爭。」

庫爾德武裝部隊控制的監獄和營地中，至少約有一萬名ISIS戰鬥人員（約有二千名外藉戰士），另加上七萬多家眷。（Reuters）

薩赫拉維是法國在非洲薩赫勒地區最想抓獲的極端分子，他領導ISIS的一個分支組織，活躍在馬裏、布基納法索和尼日爾接壤的邊境地區。薩赫拉維2015年宣誓效忠極端組織ISIS。

法國2013年軍事介入馬里北部地區後，一直在薩赫勒地區打擊極端組織。