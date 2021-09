歐盟通過印太戰略公報：台海局勢影響歐洲安全

歐盟於當地時間9月16日通過「歐盟印度太平洋地區合作戰略聯合公報」(Joint Communication on the EU Strategy for cooperation in the Indo-Pacific,下稱公報),內容稱尋求深化與台灣之間的貿易投資關係,也提及部份爭議領土和海域的緊張局勢,如南海、東海、台灣海峽等,「可能直接影響歐洲的安全與繁榮」。



歐盟執委會此前在9月15日提出「全球門户」(Global Gateway),各界普遍認為這是為了對抗中國大陸的「一帶一路」倡議,而台灣外交部則表示樂見歐盟提出的該計劃,也強調台灣將持續與歐盟及會員國等理念相近夥伴深化實質合作,進一步探討雙方在印太等地區的共同戰略利益,優先推動數碼經濟、綠能等策略連結的可行性。

根據歐洲經貿辦事處的新聞稿,歐盟在9月16日通過的公報,是依據歐盟理事會於2021年4月19日,交付歐盟執委會與歐盟外交及安全政策高級代表所擬定,內容包含加強與印太地區策略性交流的具體行動。

歐盟執委會主席馮德萊恩表示印太地區的人口、經濟、政治影響力不斷擴大,歐盟應與其深化關係。(EC - Audiovisual Service)

公報亦有幾處提及台灣,包括將尋求與沒有貿易與投資協議的夥伴深化貿易與投資關係,例如台灣;此外,在半導體方面,將與日本、韓國、台灣等夥伴合作。

公報也提到,歐盟將與印太地區夥伴合作強化價值鏈,鞏固並多角化貿易關係,落實既有貿易協議,完成進行中的貿易談判,並促進策略領域合作;並提及將強化國際貿易準則,以對抗不公平的國際貿易手段,例如補貼產業、經濟脅迫、強迫技術轉移與智慧財產剽竊。

歐盟執委會主席馮德萊恩(Ursula von der Leyen)指出,印太地區的經濟、人口與政治影響力都逐漸擴大;歐盟提出創建更強健的合作關係來增進與該地區的貿易、投資與連結,同時回應共同的全球性挑戰並加強基於規則的國際秩序。

歐盟外交及安全政策高級代表博雷利(Josep Borrell)則表示,不論以地緣經濟或地緣政治而論,世界的重心正轉移到印太地區;歐盟與印太地區的未來是緊密相連的,他表示歐盟已經是印太地區的主要投資者、是發展合作的領導者,也是最大的貿易夥伴之一;交流目標是維持一個自由且開放的印太地區,同時建構一個強健且持久的夥伴關係,在綠色轉型、海洋治理、數碼政策、安全與國防等領域共同合作。

歐盟印太合作戰略提供歐盟在七個領域加強合作,包括永續兼容的繁榮、綠色轉型、海洋治理、數碼治理與合夥、連結、安全與國防、人員安全。